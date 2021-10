Polizei Dortmund: Gruppe raubt 19-Jährigem in Nacht Jacke mit Handy

Dortmund. Eine Gruppe bisher Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag am Westfalendamm einen 19-Jährigen in Dortmund beraubt. Die Polizei sucht auch Zeugen.

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Voßkuhle von mehreren bisher unbekannten Männern überfallen und beraubt worden. Die Gruppe wirkte „organisiert“, berichtete die Polizei am Sonntag.

Gegen 23.25 Uhr war der 19-Jährige zwischen Hermann-Löns-Straße und der Semerteichstraße zu Fuß unterwegs, als er von einem Fremden angesprochen wurde. Kurz darauf sei eine größere Gruppe Unbekannter hinzu gestoßen. Sie fackelten offenbar nicht lange und schlugen und traten auf den 19-Jährigen ein, teilte die Polizei mit.

Raubüberfall: Gruppe bestand aus zehn Personen

Die Täter raubten die Jacke des 19-Jährigen, in dem dessen Handy und Portemonnaie steckte.

Einer der mutmaßlichen Täter sei 1,95 Meter groß, dunkelhäutig und habe Sportschuhe getragen. Bei einem zweiten fiel ein camouflage-farbenes Oberteil auf, ein dritter sei vermummt gewesen mit dunkler Hautfarbe.

Insgesamt habe die Gruppe aus rund zehn Männer bestanden, berichtete die Polizei. Sie werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen, denen eine solche Gruppe aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Dortmund erbeten, Telefon: 0231/132-7441.

