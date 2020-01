Dortmund. Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen in Dortmund von einem Lastzug überrollt und getötet worden. Sie war auf einem Gehweg zu Boden gestürzt.

Dortmund: Frau stürzt auf Straße und wird von Lkw getötet

Schrecklicher Unfall in Dortmund: Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen auf dem Wambeler Hellweg ums Leben gekommen. Sie war von einem Lastzug überrollt worden. Zuvor war die Frau gestürzt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nähere Angaben zu der Frau machte die Polizei am Montagnachmittag nicht: „Wir konnten noch keinen der Angehörigen erreichen“, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. „Wir möchten nicht, dass die Familie vom Tod ihrer Angehörigen durch die Medien erfährt“, erläuterte er.

Wambeler Hellweg war drei Stunden lang gesperrt

Zum Hergang des Unfalls gab es am Nachmittag noch keine Erkenntnisse, berichtete die Polizei. Der Unfall geschah in Höhe eine Baustelle, sagte der Polizeisprecher. Die Unfallstelle lag nur etwa 100 Meter entfernt von einer Polizeiwache. Die Frau sei auf dem Bürgersteig unterwegs gewesen und in Höhe der Baustelle aus bisher nicht bekanntem Grund zu Boden gestürzt.

Der Wambeler Hellweg war nach dem Unfall für drei Stunden gesperrt. Dadurch kam es auch im Straßenbahnverkehr zu erheblichen Störungen, hieß es bei der Polizei.

Mehrere Passanten hätten den Unfall aus nächster Nähe erlebt, berichtete der Sprecher: „Sie erlitten einen Schock und wurden durch einen Notfallseelsorger betreut“, teilte die Polizei mit. Der Lastwagen - eine Zugmaschine mit Kipper-Auflieger - sei in den Niederlanden zugelassen. Der Fahrer, ein Niederländer, erlitt ebenfalls einen Schock.

Der Lastwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfall laufen. (dae)