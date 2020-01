Bei einem Autounfall in Dortmund sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden.

Dortmund. Ungebremst sind am Montag in Dortmund zwei Autos zusammengeprallt. Retter waren besonders schnell am Unfallort. Sie hatten den Aufprall gehört.

Dortmund: Feuerwehr muss Verletzten aus Auto schneiden

Bei einem Autounfall in Dortmund sind am Montagabend zwei Fahrer verletzt worden. Einer der Verletzten war in seinem Auto eingeklemmt. Um ihn zu retten, musste die Feuerwehr die Fahrerseite des Wagens aufschneiden. Laut Feuerwehr war eines der Autos ungebremst in die Fahrerseite eines Skoda Octavia gekracht.

Die ersten Retter waren besonders schnell am Unfallort auf der Kreuzung Königsheide/Stofferstraße, berichtete am Dienstag die Feuerwehr Dortmund: „Sie hatten den Aufprall gehört“. Der Unfallort lag in der Nähe des Feuerwehrhauses von Löschzug Groppenbruch, teilte die Feuerwehr mit: „Angehörige des Löschzugs 23, die am Montagabend zufällig am Gerätehaus waren, leisteten sofort Erste Hilfe“

Feuerwehr rief Bergungs-Spezialisten hinzu

Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die hinzugerufenen Kräfte der „Spezialeinheit Bergung“ schnitten die Türen und die B-Säule des Wagens auf der Fahrerseite aus dem Skoda und befreiten den Autofahrer, berichtete die Feuerwehr.

Nähere Angaben zum Unfall und zu den Unfallbeteiligten machte die Feuerwehr nicht. Bei dem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.