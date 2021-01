Dortmund: Ex-BVB-Hotel Lennhof zu kaufen - 3,6 Millionen Euro

Dortmund. Für das Ex-BVB-Hotel Lennhof in Dortmund wird ein neuer Besitzer gesucht. Im Preis von 3,6 Millionen Euro ist ein Mehrfamilienhaus enthalten.

Dieses Haus atmet Fußball-Geschichte. Davon zeugen nicht nur die großformatigen Bilder von früheren BVB-Kickern, die in jedem der Hotelzimmer stehen. Im traditionsreichen Lennhof in Dortmund übernachteten die Spieler der Borussia Jahrzehnte lang vor wichtigen Spielen und historischen Triumphen. Jetzt steht das Hotel zusammen mit einem angrenzenden Wohnhaus zum Verkauf. Aufgerufen wird ein Preis von 3,595 Millionen Euro, hinzu kommt für Käufer eine Maklerprovision von knapp sechs Prozent inklusive Mehrwertsteuer.

„Bekanntes Dortmunder Hotel mit Restaurant“

Was Käufer dafür bekommen: „ein bekanntes Dortmunder Hotel mit Restaurant und Tagungsbereich in Fachwerkbauweise sowie ein Mehrfamilienhaus“ - so wird es in einer Anzeige bei Immobilienscout beworben. Der derzeit wegen der Corona-Krise wie alle Hotels und Restaurants für Besucher geschlossene Lennhof verfügt über 34 Zimmer, ein Restaurant, einen Veranstaltungssaal, Wintergarten, Tagungsräume und Hotelbar. In dem Mehrfamilienhaus befinden sich sechs Wohnungen. Die Mieterlöse liegen derzeit auf das Jahr gesehen bei 46.344,00 Euro. Neben zwölf Garagen gibt es einen Parkplatz mit zahlreichen Stellplätzen. Mehr als 5000 Quadratmeter misst das Grundstück, die Nutzfläche liegt bei circa 2000 Quadratmetern. Teile des Hotels sind demnach vor 1800 gebaut worden und unterliegen dem Denkmalschutz. Anbau und Mehrfamilienhaus kamen 1979 hinzu.

Für den Eigentümer soll Joachim Schäfer, Geschäftsführer des Dortmunder Maklerbüros „Schäfer und Fischer Immobilien“, den Verkauf abwickeln: „Wir haben eine Handvoll Interessenten und befinden uns mit denen in Gesprächen“, sagt er, „wir prüfen und kalkulieren.“ „Komplex“ sei dieses Objekt in seiner Kombination aus Hotel/Restaurant und Mehrfamilienhaus, das nur als Komplett-Paket verkauft werden soll.

Lennhof ist seit einem Vierteljahr auf dem Markt

Seit knapp drei Monaten sei der Lennhof auf dem Markt, sagt Makler Schäfer. Der Beschluss des bisherigen Besitzers, sich von den Immobilien zu trennen, habe „keinen akuten Grund“ gehabt. Schäfer spricht von einer „Investitionsentscheidung“ des langjährigen Eigentümers, der das Haus früher selbst betrieben hat und mittlerweile für den Bereich „Event & Catering“ bei Borussia Dortmund mit verantwortlich ist.

Foto: Fischer & Schäfer Immobilien

„Die Zukunft des Ensembles hängt vom Investor ab“, sagt Schäfer. Der Käufer bekäme aber ein „funktionierendes System“. Der Lennhof habe sich als „Adresse für gehobene Gastronomie und als eine der Locations für Veranstaltungen und Hochzeiten über Dortmund hinaus“ mehr als etabliert. Die derzeitigen Pächter würden Hotel und Restaurant zudem gern weiter betreiben, hätten sie signalisiert. Schäfer rechnet damit, dass die Verhandlungen mit möglichen Investoren noch bis in das zweite Quartal des Jahres andauern werden.

BVB-Profis übernachten inzwischen im „L'Arrivée“

Der Lennhof war einst sogar im Besitz des BVB. Anfang dieses Jahrtausends kaufte der Verein die Immobilie, veräußerte sie aber angesichts klammer Kassen schon nach einigen Jahren wieder. Vereinsquartier blieb der Lennhof noch bis 2013. Die Kapazität des Hauses reichte einfach nicht mehr, um den gewachsenen Vereinstross unterzubringen. Die BVB-Profis nächtigen seitdem im „L'Arrivée“ mit mehr als doppelt so vielen Zimmern. Bei der Zahl der Hotel-Sterne sind sie sich treu geblieben: Vier haben sie im „L'Arrivée, vier hatten sie im Lennhof.