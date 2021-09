Dortmund: Evakuierung wegen Bombenentschärfung

Dortmund. Am Schwanenwall in Dortmund wurde ein Blindgänger gefunden. Der Bereich wird am Donnerstag evakuiert. Kein Unterricht am Max-Planck-Gymnasium.

Wegen einer Bombenentschärfung muss am Donnerstag ein Teil der östlichen Innenstadt in Dortmund evakuiert werden. Der 250 Kilo schwere Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg war am Mittwoch am Schwanenwall entdeckt worden.

Die Evakuierung soll am Mittag starten, die Entschärfung ist für den Nachmittag geplant, teilte die Stadt Dortmund mit. Dem bisherigen Stand nach müssen etwa 1500 Anwohner und Anwohnerinnen die Häuser verlassen. Massive Einschränkungen gebe es auch für den Verkehr am Wall und dem Einzelhandel in der Umgebung der Fundstelle, teilte die Stadt mit.

Bombenentschärfung: Max-Planck-Gymnasium ist Evakuierungsstelle

Wegen der Bombenentschärfung fällt am Max-Planck-Gymnasium am Donnerstag der Unterricht aus, berichtete die Stadt. Die Schule werde als Evakuierungsstelle eingerichtet. Für Schülerinnen und Schüler gibt es eine Notbetreuung. Nähere Informationen dazu gibt die Stadt unter dieser Telefonnummer: 0231/50-24360.

Am Schwanenwall hatte es erst Mitte August eine Evakuierung gegeben: Ein Blindgänger war derart beschädigt, dass er vor Ort gesprengt werden musste. Dabei wurden einige Gebäude beschädigt. Laut Stadt müsse diesmal wohl nicht gesprengt werden. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg spreche von einer „positiven Gesamtsituation“.

Aktuelle Informationen zum Ablauf der Evakuierung veröffentlicht die Stadtverwaltung auch auf ihrem Twitterkanal twitter.com/stadtdortmund unter dem Hashtag #dobombe. (Red.)

