Dortmund: Diese Restaurants bieten besondere Weihnachtsmenüs

Dortmund. Wer an den Weihnachtstagen nicht in der Küche stehen will, kann in Dortmunder Restaurants besondere Menüs bestellen. Eine Auswahl.

Klassische Weihnachtsgans mit Rotkohl, edle Lachsspezialitäten oder doch lieber ein veganes Festmahl? Die Auswahl an Weihnachtsmenüs ist groß. Viele Dortmunder Lokale bieten festliche Weihnachtsessen an – vor Ort, zum Mitnehmen oder mit Hilfe eines Lieferservices direkt nach Hause. In den Restaurants gilt die 2G-Regel.

Hövels Hausbrauerei

Die Hövels Hausbrauerei bietet am 25. und 26. Dezember ein üppiges Weihnachtsmenü an. Von 12 bis 16 Uhr kann man neben Rinderfilet auf Waldpilz-Jus und einer Confit-Gänsekeule, auch einen vegetarischen Nussbraten wählen. Hövels-Bier-Sorbet darf im Menü der Kultbrauerei natürlich nicht fehlen. Zum Aufwärmen wird frisches Glühbier angeboten. Das Menü kostet pro Person 35,90 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahren gibt es Extramenüs, darunter ein Kinderschnitzel mit Pommes.

Um eine Reservierung wird gebeten unter www.hoevels-hausbrauerei.de. Und an Heiligabend lädt der Pavillon der Brauerei in der Dortmunder Innenstadt, Hoher Wall 5 bis 7, von 12 bis 15 Uhr zu Bier, Limo und Bergmannseintopf.

Restaurant Pferdestall auf Zeche Zollern

Ein festliches Buffet inmitten von Industriekultur gibt’s im Pferdestall auf Zeche Zollern an den beiden Weihnachtstagen (25. und 26. Dezember). Von 11.30 bis 14.30 Uhr werden drei Gänge serviert, unter anderem ein westfälischer Sauerbraten, „Weihnachtstruthahn“ oder gefüllte Süßkartoffeln aus dem Ofen. 32,50 Euro kostet das Menü für Erwachsene, Kinder unter zwölf zahlen 16 Euro. Für die unter Dreijährigen gibt es gratis Chicken-Nuggets mit Pommes.

Auch das Restaurant Pferdestall, Grubenweg 5, im Dortmunder Stadtteil Bövinghausen, bittet um eine Vorabreservierung per Mail unter info@pferdestall.biz oder telefonisch unter 02316903236.

Bistro Doppeltsolecker bietet veganes Menü

Ein etwas anderes Weihnachtsmenü bereitet das Doppeltsolecker im Trend- und Ausgehkiez im Kreuzviertel zu. Das vegetarisch-vegane Bistro mit ukrainisch-kaukasischer Küche kreiert ein veganes Drei-Gänge-Weihnachtsmenü für Zuhause. Aufgetischt werden Rouladen mit veganem „Späck“, veganes Wildgulasch mit Glühweinsauce und als Dessert Mousse au Chocolat oder Apfelstrudel mit Vanillesauce. Pro Person kostet das Festmahl 29,95 Euro.

Zudem kredenzt das Doppeltsolecker seinen Gästen eine vegane Gans gefüllt mit Maronen und Aprikosen. Vier Personen bezahlen dafür 114 Euro. Das Weihnachtsessen kann noch bis zum 19. Dezember vorbestellt werden unter doppeltsolecker@gmail.com. Abholung ist dann am 23. Dezember, ab 12 Uhr im Bistro, Neuer Graben 74.

Entenhaus Asia

Auch für Fans der asiatischen Küche ist an Weihnachten das passende Menü dabei. Das Entenhaus Asiaan der Köln-Berliner-Straße 63 bietet am 25. und 26. Dezember neben den üblichen Gerichten auch ein Weihnachtsbuffet mit gebackener Ente, verschiedenen Fleischsorten und einer großen Vielfalt an Beilagen an. Erwachsene zahlen dafür 12 und Kinder jeweils 6,90 Euro. Geschlemmt werden kann ganztägig von 12.30 bis 20.30 Uhr. Um eine telefonische Reservierung unter 02319098130 wird gebeten.

Das Weihnachtsmenü sowie die regulären Gerichte liefert das Entenhaus an den beiden Feiertagen auf Wunsch auch nach Hause, bestellt werden kann telefonisch oder über Lieferando. Die Öffnungszeiten sind von 11.30 bis 22 Uhr.

Moderne Küche im Restaurant Syght

Im Restaurant Syghtin der Spielbank Hohensyburg werden Klassiker der deutschen Küche auf moderne Art interpretiert. Am ersten Weihnachtstag gibt es im Restaurant an der Hohensyburgstraße 200 von 11 bis 14 Uhr einen großen Weihnachts-Schlemmer-Brunch, bei dem auch Vegetarier fündig werden. Pro Person kostet der Brunch 35 Euro.

Der zweite Weihnachtstag startet ebenfalls mit einem Brunch von 11 bis 14 Uhr und endet mit einem Weihnachtsbuffet von 18 bis 22 Uhr. Aufgetischt werden unter anderem hausgebeizter Lachs, geschmorte Gans und weihnachtliches Tiramisu. Gäste zahlen jeweils 33 Euro für das abendliche Buffet. Reservierungen nimmt das Syght telefonisch unter 02317740700 entgegen.

Im Hotel Lennhof und Ringhotel Drees wird es festlich

Weihnachtsleckereien für Zuhause kann man im Hotel und Restaurant Der Lennhof vorbestellen. So kostet zum Beispiel ein Gans-Paket mit Rotkohl und Klößen für eine Person 26 und für vier Personen 120 Euro. Aber auch für Rind-Liebhaber und Vegetarier ist ein Gericht im Angebot. Am 24. Dezember kann das Essen dann von 9 bis 12 Uhr, an der Menglinghauser Straße 20, abgeholt werden. Die Betreiber bitten darum die Gerichte etwa zwei Wochen im Voraus vorzubestellen unter 023175 81 90 oderinfo@der-lennhof.de.

Weihnachtlich schlemmen über den Dächern im Ringhotel Drees

Im Ringhotel Drees gibt es am 25. und 26. Dezember ein Buffet für die ganze Familie von 11.30 bis 15 Uhr, zum Preis von 48 Euro pro Person, inklusive Getränke. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen 25 und Kinder von zwölf bis 16 Jahren 30 Euro. Mit weihnachtlicher Hintergrundmusik kann über den Dächern von Dortmund geschlemmt werden. Reservieren können Interessierte unter www.riepe.com.

