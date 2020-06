Dortmund: Dieb stiehlt ohnmächtiger 16-Jährigen das Handy

Dortmund. Als eine 16-Jährige ohnmächtig wird, stiehlt ihr ein Unbekannter das iPhone. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf den dreisten Unbekannten.

Ein dreister Dieb hat in Dortmund die Notlage einer 16-Jährigen ausgenutzt. Die Jugendliche war nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf dem Bahnsteig der U 42 an der Haltestelle Stadtgarten kurzzeitig ohnmächtig geworden. Sofort hatten sich mehrere Passanten um sie gekümmert und Rettungskräfte alarmiert. Als die 16-Jährige wieder zu sich kam, merkte sie, wie ein vermeintlicher Helfer ihr das Mobiltelefon aus der Hand zog.

Der Unbekannte rannte daraufhin weg und konnte in einer Bahn der U 42 entkommen. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Mann machen können. Er war circa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter cm groß, hatte eine kräftige Statur und blonde Haare. Der Unbekannte trug eine weiße Jacke mit neongrünen Aufdrucken und hatte eine Tasche, einen Rucksack und eine blaue Flasche dabei.

Die Beute war ein rosafarbenes iPhone. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0231/132-7441 zu melden. Die 16-Jährige war nach dem Vorfall durch Rettungskräfte behandelt und dann von der Polizei nach Hause gebracht worden.