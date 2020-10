Dortmund: Bus kommt von Straße ab und durchbricht Zaun

Ein Linienbus hat in Dortmund Lanstrop einen Gartenzaun durchbrochen und kam vor einer Hauswand zum stehen. Der Busfahrer war am Steuer zusammengebrochen.

Dortmund. Ein Linienbus ist in Dortmund von der Straße abgekommen und in einen Vorgarten gerollt. Der Busfahrer war am Steuer zusammengebrochen.

Bei einem Bus-Unfall in Dortmund ist der 44-Jähriger Busfahrer schwer verletzt worden, auch ein Mädchen wurde verletzt. Laut Polizei war der Busfahrer plötzlich am Steuer zusammengebrochen. berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gegen 13.30 Uhr war der Linienbus im Ortsteil Lanstrop auf der Aakestraße unterwegs, als er plötzlich über die Einmündung der Schafstallstraße rollte und frontal auf ein Wohnhaus zufuhr. Der Bus durchbrach einen Gartenzaun, kam aber dann am Haus zum Stehen.

Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar

Der Busfahrer, der bewusstlos war, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 13-Jährige, die in dem Bus saß, sei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizei berührte der Bus das Haus, es sei ein Sachschaden entstanden. Das Haus sei aber weiterhin „unbedenklich bewohnbar“. Dies habe ein Statiker geprüft, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden werde insgesamt auf 15.000 Euro geschätzt.