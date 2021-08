Dortmund: Auto brennt in Tunnel - B236 wieder frei

Dortmund. In einem Tunnel der B236 bei Dortmund-Wambel hat ein Auto gebrannt. Die Strecke ist wieder freigegeben worden.

Die B236 ist bei Dortmund-Wambel in Fahrtrichtung Schwerte wieder befahrbar. Der Motor eines Autos hatte am Mittwochmittag in einem Tunnel gebrannt, die Strecke war gesperrt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, so die Dortmunder Feuerwehr gegenüber dieser Redaktion.

+++ #Brand auf der #B236 Tunnel #Wambel +++



Aktuell herrscht Gefahr durch ein brennendes Fahrzeug im Tunnel Wambel in Fahrtrichtung #Schwerte.

Beide Fahrtrichtungen sind gesperrt, es hat sich Stau gebildet.

Bitte umfahren Sie großräumig! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) August 18, 2021

Laut einem Tweet der Dortmunder Polizei hatte sich ein Stau auf der B236 gebildet. Zeitweise war der Abschnitt in beide Richtungen gesperrt.

Nach Aussage der Feuerwehr gibt es keine Verletzten. Das Sicherheitskonzept habe gegriffen: Meldesysteme seien ausgelöst worden, die Lüftungsanlage habe funktioniert.

Die Ursache für den Brand sei hingegen unklar. (juh)

