Dortmund: Blindgänger in der Gartenstadt entschärft

An der Dortmunder Semerteichstraße wurde am Donnerstag ein Blindgänger entschärft. (Symbolbild)

Dortmund. In der Dortmunder Gartenstadt wurde am Donnerstag eine Bombe aus dem ersten Weltkrieg entschärft. 1000 Anwohnende mussten die Häuser verlassen.

Gut 1000 Menschen mussten am Donnerstag in Dortmund ihre Wohnungen verlasen. Grund war eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg. Sie war am Vortag an der Semerteichstraße bei Bauarbeiten gefunden. Die Entschärfung war gegen 15.15 Uhr beendet.

An der Semerteichstraße in Dortmund wird am Donnerstag ein Blindgänger entschärft. 1000 Anwohner müssen die Häuser verlassen. Foto: Stadt Dortmund

Gegen 13 Uhr hatte die Stadt mit der die Evakuierung des betroffenen Gebietes gestartet. Auch zwei Kleingartenanlagen und mehrere Gewerbebetriebe - unter anderem ein Rewe-Markt - wurden geräumt.

Während der Entschärfung war auch die Zufahrt von der B1 in die vielbefahrene Semerteichstraße gesperrt. Einschränkungen gab es zudem bei den Buslinien 427, 436, 453, 456: Auf der 427, 436 und 453 entfallen „Kipsburg“ und „Rathenaustr.“. Für die „Willem-van-Vloten-Str.“ Ersatz auf der Straße Lange Hecke. Auf der 456 entfallen die „Willem-van-Vloten-Str.“, „Rathenaustr.“ und „Voßkuhle“.

Bei dem Blindgänger handelte es sich laut Stadt um eine 250-Kilo-Bombe aus dem zweiten Weltkrieg.

+++ Hier können Sie unsere kostenlosen täglichen Newsletter aus der Region bestellen +++