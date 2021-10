Dortmund: 38-Jähriger bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Die Polizei ermittelt mit einer Mordkommission nach einem blutigen Streit in der Dortmunder Nordstadt.

Dortmund. Bei einem Streit in der Dortmunder Nordstadt ist am Montag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Möglicherweise gibt es einen dritten Täter.

Ein 38-Jähriger ist bei einem Angriff in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde dem Mann mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Ein Beschuldigter sei vorläufig festgenommen worden, sagte der zuständige Staatsanwalt Felix Giesenregen. Es bestehe allerdings kein dringender Tatverdacht.

Zu der Auseinandersetzung kam es laut Mitteilung am späten Montagabend auf der Bornstraße in der Dortmunder Nordstadt. Im Verlauf des Streits, an dem zwei Menschen beteiligt gewesen sein sollen, sei der 38-Jährige angegriffen worden. Ein mögliches Motiv seien Beziehungsgründe, sagte Giesenregen. „Aber auch ein unbekannter Dritter kann nicht ausgeschlossen werden.“

Polizei Dortmund hat eine Mordkommission gebildet

Die Polizei Dortmund ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, hieß es weiter. Die Beamten richteten eine Mordkommission ein, sie suchen nach Zeugen.

Der mutmaßliche Täter wird auf 1,75 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er sei von dünner Statur und war mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet, hätten Zeugen angegeben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Dortmund an die Kriminalwache, Telefonnummer: 0231/132-7441. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund