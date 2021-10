Dortmund: 22-Jähriger Raser prahlt vor Polizisten - Audi weg

Dortmund. Ein Raser in Dortmund ist jetzt bis auf weiteres sein Auto los. Er lieferte sich am Donnerstagabend laut Polizei einen „Höllenritt“ auf der B236.

Ein junger Dortmunder ist bei seiner Prahlerei mit seinem neuen Sportwagen an die Falschen geraten. Der 22-Jährige war ausgerechnet vor einer Zivilstreife der Polizei davongerast. Die Polizei nannte es einen „Höllenritt“.

Direkt und ohne Blinker war er zuvor am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von der Beschleunigungsspur ganz nach links auf die Bundesstraße 236 in Dortmund gezogen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten mussten abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dann drückte der Mann aufs Gaspedal und fuhr bis zu 180 Stundenkilometer schnell. Erlaubt waren 80 bis 100. Den Motor ließ er mehrfach aufheulen.

22-jähriger Raser warf Polizisten Neid auf seinen Sportwagen vor

Nach der Fahrt durch einen Tunnel stoppten die Beamten den Fahrer schließlich, als er von der zweispurigen Bundesstraße im Dortmunder Süden an der Anschlussstelle Berghofen abfuhr. An einer Tankstelle unmittelbar an der Ausfahrt wurde der 22-Jährige dann kontrolliert.

Auf seine Fahrweise angesprochen habe er den Beamten „wenig zu entgegnen gehabt“, teilte die Polizei mit. Statt dessen habe der 22-Jährige aggressiv reagiert und den Beamten Neid unterstellt: Sie hätten ihn ja nur angehalten, weil sie sich so ein Auto nicht leisten könnten.

Audi-Fahrer hatte keinen Führerschein dabei

Weil die Polizei seien Audi-Sportwagen beschlagnahmte und auch sein Handy sicher stellte, habe er aber noch jemanden anrufen dürfen, um sich nach Hause bringen zu lassen. Drei Familienangehörige seien dann vor Ort aufgetaucht und hätten Polizei bei ihrer Arbeit gestört - die Beamten erteilten Platzverweise.

Seinen Audi ist der 22-jährige vorerst los. Ob er einen Führerschein besitzt, müsse noch festgestellt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Nachfrage: „Bei seiner Fahrt hatte er keinen Führerschein dabei.“ (dae/mit dpa)

