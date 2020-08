Die Dortmunder Möllerbrücke musste am Samstag durch die Polizei gesperrt werden: Ungefähr 60 Demonstranten wollten auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Klimawandel Demonstration in Dortmund: Möllerbrücke am Samstag gesperrt

Dortmund. Über mehrere Stunden hat die Polizei die Dortmunder Möllerbrücke gesperrt. Demonstranten wollten auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Etwa 60 Demonstranten haben am Samstag die Möllerbrücke in der Dortmunder Innenstadt besetzt, um auf den Klimawandel hinzuweisen. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demonstration in Dortmund: Sperrung der Möllerbrücke um 19 Uhr wieder aufgehoben

Gegen zehn Uhr am Samstagmorgen hatte die Polizei die Fahrbahn an der Dortmunder Möllerbrücke gesperrt, da sich die Menschen auf der Straße niedergelassen hatten. Die Sperrung wurde gegen 19 Uhr wieder aufgehoben.

Einige Demonstranten seien der Aufforderung, die Brücke bis 17 Uhr zu räumen, nicht nachgekommen und wurden von der Polizei weggetragen, sagte ein Sprecher. Der Einsatz sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. (dpa)

