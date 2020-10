Corona in Dortmund: Stadt hält an Weihnachtsmarkt fest

Weihnachtsmarkt in Dortmund: Die Stadt Dortmund hält weiter an den Planungen für das Jahr 2020 fest. Der Aufbau des großen Weihnachtsbaums läuft bereits.

Dortmund. Die Stadt Dortmund hält weiter an dem diesjährigen Weihnachtsmarkt fest. Dieser sei auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung möglich.

Die Stadt Dortmund hält weiter den Plänen für den Weihnachtsmarkt 2020 fest. Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung der Corona-Lage in Dortmund.

Nach Angaben des Robert Koch-Institut liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Dortmund am Dienstag (Stand 0 Uhr) bei 137,9.

Auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung sei ein Weihnachtsmarkt in Dortmund möglich, sagt die Stadt Dortmund. Die Schutzverordnung läuft am 31. Oktober (Samstag) aus.

Die Stadt Dortmund hält weiter an den Planungen für den Weihnachtsmarkt 2020 fest. „Die aktuelle Corona-Schutzverordnung erhält Regeln zur Durchführung von Weihnachtsmärkten“, erklärt Norbert Dahmen, Ordnungsdezernent der Stadt Dortmund, am Dienstag auf der Pressekonferenz. Laut Dahmen haben die Dortmunder Schausteller mit dem Freizeitpark „Fundomio“ den Nachweis erbracht, eine Veranstaltung coronakonform durchführen zu können. „Auch der Weihnachtsmarkt kann coronakonform durchgeführt werden“, sagt Dahmen. „Auf Basis der jetzigen Verordnung ist alles noch möglich.“ Das weitere Corona-Geschehen will die Stadt abwarten. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am 31. Oktober (Samstag) aus.

So lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz bei 137,9. 57 positive Corona-Testergebnisse vermeldete die Stadt Dortmund am Montag, 1230 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche waren es zwischenzeitlich über 200 Neuinfektionen pro Tag.

Bereits im September hatte sich die Stadt Dortmund über Regeln Gedanken gemacht, den Weihnachtsmarkt coronakonform durchzuführen. Online-Anmeldungen zum Glühwein-Trinken, Einlass-Kontrollen und eine größere Fläche stehen bei den Planungen im Mittelpunkt. Diese Pläne hat die Stadt mit den verantwortlichen Schaustellern für einen der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands erstellt.