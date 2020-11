Corona in Dortmund: Inzidenz bei 187,8 – fünf weitere Tote

Dortmund. Fünf Corona-Patienten sind in Dortmund am Mittwoch und Donnerstag gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 187,8. Der Überblick.

Das Coronavirus breitet sich auch in Dortmund weiter aus. Hier gibt es den Überblick über die Infektionslage in der Stadt:

342 Corona-Neuinfektionen sind ans RKI übermittelt worden (Stand: 13.11., 0 Uhr). Dabei dürfte es sich um die Meldungen der Stadt von Mittwoch und Donnerstag handeln; am Vortag hatte das RKI keine neuen Fälle für Dortmund registriert.

sind ans RKI übermittelt worden (Stand: 13.11., 0 Uhr). Dabei dürfte es sich um die Meldungen der Stadt von Mittwoch und Donnerstag handeln; am Vortag hatte das RKI keine neuen Fälle für Dortmund registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 187,8 (Vortag: 175,3).

beträgt 187,8 (Vortag: 175,3). 39 Todesfälle sind in Dortmund seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählt worden: die Mehrheit starb am Coronavirus, andere waren infiziert, starben aber an anderen Ursachen

sind in Dortmund seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Corona gezählt worden: die Mehrheit starb am Coronavirus, andere waren infiziert, starben aber an anderen Ursachen

Update Freitag, 6.45 Uhr: Nun sind die Fälle vom Mittwoch offenbar beim RKI nachgemeldet worden – entsprechend hoch ist die Zahl der Neuinfektionen, die dort mit Stand Freitag, 0 Uhr, registriert wurden: 342 neue Fälle wurden übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden 6544 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 187,8 (Vortag: 175,3).

Fünf weitere Corona-Tote in Dortmund

Update Donnerstag, 18.13 Uhr: Fünf Menschen sind nach Angaben der Stadt am Mittwoch und Donnerstag an Covid-19 gestorben. Die drei Männer und zwei Frauen, zwischen 59 und 85 Jahren alt, hätten alle chronische Vorerkrankungen gehabt. Insgesamt sind den Daten der Stadt zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie 39 Todesfälle gezählt worden: In 25 dieser Fälle war Corona die Todesursache, in den 14 weiteren starben Patienten mit Covid-19, aber an anderen Erkrankungen.

Drei Kitas sind in Dortmund aktuell „aufgrund einzelner Infektionsfälle“ geschlossen, teilt die Stadt mit: FABIDO-Kita Friedrichsruher Straße, FABIDO-Kita Auf’m Lehmbrink, Ev. Kita Erdbeerfeld.

Corona in Dortmund: Fehler bei Übertragung ans RKI

Update Donnerstag, 10.41 Uhr: Bei der Übertragung der Corona-Zahlen von der Stadt Dortmund ans RKI hat es am Mittwoch offenbar gehakt: Das RKI hat keine neuen Fälle registriert (Stand 0 Uhr), dabei hat die Stadt selbst ja bereits am späten Nachmittag von 162 Neuinfektionen berichtet. Die vom RKI berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt so am Donnerstag mit 175,3 deutlich niedriger als am Vortag (217,3). Die Stadt schätzte die Inzidenz am Mittwochabend jedoch aufgrund eigener Berechnungen auf 206,9. Werden die Infektionen beim RKI nachgemeldet, dürfte sich auch der Inzidenzwert am Freitag wieder deutlich erhöhen.

Update Mittwoch, 11.11., 17.33 Uhr: Die Stadt hat am heutigen Mittwoch 162 positive Testergebnisse registriert. Von seien 20 Fälle neun verschiedenen Familien zuzuordnen, drei weitere seien Reiserückkehrer. 2.328 Menschen seien in Dortmund aktuell infiziert.

139 Corona-Patienten werden nach Angaben der Stadt zurzeit stationär behandelt, 38 von ihnen auf Intensivstationen – und wiederum 28 davon mit Beatmung. 34 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zählte die Stadt seit Beginn der Pandemie: 20 Menschen starben an Covid-19, weitere 14 mit Covid-19, aber aufgrund anderer Ursachen.

Mehr als 6000 Corona-Fälle in Dortmund seit Beginn der Pandemie

Update Mittwoch, 11.11., 8.13 Uhr: Die Stadt Dortmund hat dem RKI zufolge 187 neue Fälle übermittelt (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 6202 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 217,3 (Vortag: 211,6).

Update Dienstag, 10.11., 8.29 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund ist etwas gesunken, nämlich von 223 auf 211. Insgesamt hat das Gesundheitsamt 28 neue Corona-Fälle registriert. Von diesen neuen Infektionen sind drei Fälle zwei Familien zuzuordnen. Drei Fälle sind Reiserückkehrer. Die restlichen 22 positiven Testergebnisse sind laut Stadt einzelne, voneinander unabhängige Fälle.

Zurzeit werden in Dortmund 134 Corona-Patienten stationär behandelt . Von ihnen werden 38 auf einer Intensivstation betreut, 27 werden beatmet.

Update Montag, 9.11., 9.51 Uhr: Im Vergleich zu Sonntag wurden am Montag (Stand 0 Uhr) deutlich weniger Fälle gemeldet. Gründe können aber auch in einem Meldeverzug liegen, zu dem es am Wochenende häufig kommt. Laut RKI ist die Zahl Infizierten auf 5.983 Menschen gestiegen - seit Beginn der Pandemie im März. Von Sonntag auf Montag kamen laut RKI 107 bestätigte Neuinfektionen hinzu. Die Stadt selbst meldete am Sonntag (Stand: 16.15 Uhr) auf Ihrer Homepage 109 Neuinfektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich laut RKI am Montag nicht verändert. Laut Stadt wurden - Stand Sonntagnachmittag - 126 Corona-Patienten in der Stadt stationär behandelt , 37 von ihnen waren auf einer Intensivstation, davon mussten 25 Erkrankte künstlich beatmet werden.

Update Sonntag, 8.11., 10.21 Uhr: Die Stadt Dortmund hat dem RKI zufolge am Sonntag 258 neue Fälle übermittelt (Stand 0 Uhr). NRW-weit wurden nur in Köln mehr neue Fälle gezählt (285). Die Domstadt hat aber auch annähernd doppelt so viele Einwohner wie Dortmund.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Dortmund 5876 Infektionen gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 233,9 (Vortag: 213,0).

Update Samstag, 7.11., 11.40 Uhr: In Dortmund wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 190 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt bei 5618. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und beträgt aktuell 213,0 (Vortag: 203,3).

Update Freitag, 6.11., 10 Uhr: In Dortmund wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 269 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt bei 5428. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und beträgt aktuell 203,3 (Vortag: 192,1).

Update Donnerstag, 5.11., 17.47 Uhr: 277 bestätigte Neuinfektionen hat die Stadt Dortmund nach eigenen Angaben am Donnerstag registriert. Darunter seien 33 Fälle, die sich auf 17 Familien verteilen. Aktuell seien in Dortmund 2217 Menschen infiziert.

119 Corona-Patienten werden laut Stadt zurzeit im Krankenhaus behandelt. 27 von ihnen liegen auf der Intensivstation, wiederum 22 davon werden künstlich beatmet. Die Stadt meldet am Donnerstag auch einen weiteren Todesfall „in Zusammenhang mit Covid-19“: Eine 88-jährige Frau mit chronischen Vorerkrankungen sei am Donnerstag gestorben – allerdings sei das Coronavirus nicht die Todesursache.

Corona: 243 neue Fälle in Dortmund an einem Tag

Update Donnerstag, 5.11., 8.34 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 192,1 (Vortag: 185,3). Bis 0 Uhr wurden 243 neue Fälle übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden 5159 Infektionen gemeldet.

Zwei weitere Corona-Tote in Dortmund

Update Mittwoch, 4.11., 17.10 Uhr: Die Stadt Dortmund verzeichnet zwei weitere Todesfälle: Ein 78-Jähriger, der seit 29. Oktober im Krankenhaus behandelt wurde, sei am Dienstag gestorben. Ein 84-Jähriger, der am 26. Oktober stationär aufgenommen wurde, am Mittwoch. Damit seien nun insgesamt 19 Menschen in Dortmund am Coronavirus gestorben. Bei 13 weiteren Todesfällen sei die Covid-19-Erkrankung nicht die Todesursache gewesen.

Update Mittwoch, 4.11., 13.34 Uhr: Nun sind die RKI-Zahlen da: Die Stadt Dortmund hat dem RKI zufolge 147 neue Fälle übermittelt (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 4916 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 185,3 (Vortag: 190,4).

Corona in Dortmund: RKI meldet Verzögerungen bei Datenaktualisierung

Update Mittwoch, 4.11., 6.18 Uhr: Am Mittwochmorgen gibt es laut Robert-Koch-Institut Verzögerungen bei der Datenaktualisierung. Die aktuellen Zahlen sollen demnach spätestens am Mittag vorliegen.

Update Dienstag, 3.11., 17.25 Uhr: Die Stadt meldet für den heutigen Tag insgesamt 146 zusätzliche, positive Testergebnisse . „Von den 146 Neuinfektionen sind 20 Fälle zwölf Familien zuzuordnen sowie 18 Reiserückkehrende“, teilte die Stadt mit. Man habe auch zwei weitere Todesfälle von Corona-Patienten verzeichnet. Ein 91-Jähriger und ein 83-Jähriger seien mit dem Virus, aber nicht an ihm gestorben.

Angesichts steigender Infektionszahlen und der Sorge, dass auch in Dortmund Krankehauskapazitäten knapp werden könnten, verzichtet die Stadt in diesem Jahr auf ihren Publikumsmagneten, den XXL-Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz. Der Weihnachtsmarkt selbst war bereits einige Tage zuvor abgesagt worden. (red/mit dpa)