Corona in Dortmund: Vor den Impfbussen am Fußballmuseum mussten Impfwillige lange warten. Darauf reagiert die Stadt mit einer neuen Impfstelle.

Corona in Dortmund

Corona in Dortmund Corona-Impfung in Dortmund: Hier gibt es Booster-Termine

Dortmund. Wo kann man sich in Dortmund die Booster-Impfung gegen Corona holen? Neben Praxen bieten auch andere Impfstellen den Pieks an – oft ohne Termin.

Sechs Monate nach der zweiten Corona-Spritze kann man sich die Booster-Impfung holen – also den Auffrischungsschutz gegen das Virus. Den Pieks gibt's bei vielen Dortmunder Ärzten und Ärztinnen in der Praxis, aber auch an öffentlichen Orten.

An den meisten Impfstellen in Dortmund geht Impfen nur ohne Termin, teils aber auch mit Termin. Neben der Booster-Impfung bekommen bisher Ungeimpfte überall auch die Erstimpfung.

Hier unsere Übersicht über Impfstationen, Impfzentren und den Impfbus! (Stand: 30. November 2021)

Corona-Impfung und Booster in Dortmund ohne Termin:

Berswordt-Halle (Rathaus/Eingang Friedensplatz): Impfung ohne Termin, verimpft werden Biontech für Personen unter 30 Jahren, Moderna und Johnson&Johnson.

montags bis samstag, 10-17 Uhr

Thier-Galerie (Eingang Hoher Wall): Impfung ohne Termin, verimpft werden Moderna und Johnson&Johnson.

montag bis samstags, 10-17 Uhr

Weihnachtsstadt (Weihnachtsmarkt/Hansastraße Höhe Hansaplatz): Hier steht ein Impfbus als Dauereinrichtung, Impfung ohne Termin, verimpft werden Moderna und Johnson&Johnson.

montags bis donnerstags, 12-17 Uhr

samstags, 12-17 Uhr

Neu ab 2. Dezember! Signal-Iduna-Park (Eingang BVB-Fanwelt/Strobelallee): Impfung im Stadion ohne Termin, verimpft werden Biontech für Personen unter 30 Jahren und Moderna.

täglich 8-20 Uhr (6. Dezember nur bis 18 Uhr)

An Spieltagen ist das Impfzentrum geschlossen!

Impfbus und mobile Angebote: Der Bus fährt auch weiterhin fast täglich verschiedene Stationen in Dortmund an. Impfung ohne Termin, verimpft werden Moderna und Johnson&Johnson. Hier geht's zum Impfbus-Kalender. Termine Anfang Dezember:

Donnerstag, 2. Dezember: Scharnhorst Wochenmarkt Scharnhorst, 8-13.30 Uhr

Wochenmarkt Scharnhorst, 8-13.30 Uhr Montag, 6. Dezember: Innenstadt Reisebüro Stoffregen, Kampstr. 4, 15-18 Uhr

Reisebüro Stoffregen, Kampstr. 4, 15-18 Uhr Dienstag, 7. Dezember: Innenstadt Reisebüro Stoffregen, Kampstr. 4, 16-18 Uhr

Reisebüro Stoffregen, Kampstr. 4, 16-18 Uhr Dienstag, 7. Dezember: Nordstadt Wichernhaus Stollenstr. 36, 13-17 Uhr

Wichernhaus Stollenstr. 36, 13-17 Uhr Dienstag, 7. Dezember: Kreuzviertel FH, Sonnenstr. 96, 10-15 Uhr

FH, Sonnenstr. 96, 10-15 Uhr Mittwoch, 8. Dezember: Nordstadt GrünBau, Unnaer Str. 44, 9-15 Uhr

Corona-Impfung und Booster in Dortmund mit Termin:

Impfzentrum am Knappschaftskrankenhaus Dortmund-Brackel: Impfung nur mit Termin, verimpft wird aktuell ausschließlich Moderna (keine Impfung von Menschen unter 30 Jahren oder Schwangeren).

täglich 17-22 Uhr

Terminvergabe über diesen Link: Buchung Corona-Impfung Dortmund

Ärztinnen und Ärzte: Termine und Infos zum Impfen gibt es direkt in der Praxis.

