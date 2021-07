Corona Dortmund: Diese strengeren Regeln gelten ab Sonntag

Corona in Dortmund: Ab Sonntag gelten wieder schärfere Regeln.

Dortmund. Die Corona-Zahlen steigen auch in Dortmund weiter an, die Inzidenz liegt ab Sonntag in Stufe 1. Diese strengeren Regeln gelten dann:

Corona in Dortmund: Auch in Dortmund steigen die Corona-Zahlen an.

Auch in Dortmund steigen die Corona-Zahlen an. Durch die steigenden Corona-Zahlen gilt in Dortmund ab dem 1. August wieder die Inzidenzstufe 1.

gilt in ab dem 1. August wieder die Inzidenzstufe 1. Damit gelten in Dortmund ab Sonntag wieder schärfere Corona-Regeln.

In Dortmund wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 33 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Samstagmorgen bei 28.584. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 25,5 (Freitag: 21,9).

Damit liegt Dortmund - wie viele andere NRW-Städte und Landkreise auch - ab Sonntag wieder in der Inzidenzstufe 1. Damit gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Auch die Anzahl der Gäste bei privaten Feiern wird beschränkt. Hier gibt es alle Corona-Regeln in allen Inzidenzstufen in der Übersicht.

Corona in Dortmund: Diese Regelungen gelten ab dem 1. August

In der Öffentlichkeit dürfen sich Personen aus fünf Haushalten ohne Personenbegrenzung ein. Zusätzlich dürfen Geimpfte und Genesene an einem Treffen teilnehmen. Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für 100 Personen mit negativem Test aus beliebigen Haushalten erlaubt.

Außerschulische Bildungsangebote sind ohne Maske am Sitzplatz möglich, bei ausreichender Belüftung.

Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche sind innen mit 30 und außen mit 50 Menschen ohne Test erlaubt. Ferienangebote sind mit negativem Test oder Selbsttest möglich.

Veranstaltungen, Theater, Oper und Kinos sind mit bis zu 1.000 Personen ohne Mindestabstand, aber mit negativem Testnachweis oder mit Mindestabstand und ohne Testnachweis erlaubt. Mehr als 1.000 Personen sind erlaubt, sofern ein Sitzplan, ein negativer Testnachweis und die Einhaltung des Mindestabstands oder eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster vorhanden sind.

Kontaktsport ist - drinnen wie draußen - mit maximal 100 Personen erlaubt.

Sitzungen, Tagungen und Kongresse sind außen und innen mit bis zu 1.000 Teilnehmern möglich, wenn ein negativer Test vorliegt.

Private Veranstaltungen sind im Freien mit bis zu 250 Gästen und innen mit bis zu 100 Gästen möglich. Die Voraussetzung dafür ist ein negativer Test.

Private Partys sind im Freien ohne Mindestabstand und Maskenpflicht mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich.

In den Innenräumen besteht Maskenpflicht. Auch in geschlossenen Räumen wie Museen oder Galerien muss eine medizinische Maske getragen werden.

In der Gastronomie muss den Gästen ein fester Sitzplatz zugewiesen werden.

Eine Auflistung der Regeln des Ministerium für Gesundheit und Soziales finden Sie hier.

In den Krankenhäusern in Dortmund sind derzeit 39 der 284 verfügbaren Intensivbetten noch frei (13,7 Prozent, Stand: 30.07.2021). Auf den Intensivstationen befinden sich 2 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Erkrankung. Das sind 1 Prozent aller Intensivpatienten in Dortmund.

Ab dem 1. August gelten in Dortmund wieder schärfere Corona-Regeln: So muss in Innenräumen wieder eine Maske getragen werden, auf dem Westenhellweg können Besucher freiwillig eine Maske tragen. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Am Freitag vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 10,9. Am vergangenen Freitag hat die Stadt Dortmund dem RKI bis 0 Uhr 15 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitagmorgen vor vier Wochen betrug die Inzidenz in Dortmund dem RKI zufolge 6,6. Innerhalb der vergangenen 28 Tage wurden 274 neue Fälle registriert.

