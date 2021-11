Boosterimpfung in Dortmund: Großer Andrang vor Fußballmuseum

Dortmund. Wegen der hohen Nachfrage nach Boosterimpfungen ist in Dortmund nun ein zweiter Impfbus im Einsatz. Trotzdem haben sich lange Schlangen gebildet.

Wegen der erhöhten Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen haben sich am Freitag in Dortmund lange Schlangen am Deutschen Fußballmuseum gebildet. Zahlreiche Impfwillige harrten bei Regen geduldig aus, bis sie in einem der zwei Impfbusse an der Reihe waren.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die sogenannte Booster-Impfung für alle Menschen ab 18 Jahren hat das Interesse der Menschen kräftig angezogen. In Dortmund können sich die Bürgerinnen und Bürger wegen der hohen Nachfrage bei der Impfaktion am Fußballmuseum nahe des Hauptbahnhofes auch am Samstag ohne Termin zwischen 10 und 15 Uhr gegen das Coronavirus immunisieren lassen. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund