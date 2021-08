Der Krater der Bombe in Dortmund: Am Sonntag wurde ein Blindgänger entschärft.

Weltkriegsblindgänger Bombe in Dortmund: Mehrere Häuser bei Sprengung beschädigt

Dortmund. Bei der Sprengung einer Weltkriegsbombe in Dortmund sind umliegende Gebäude beschädigt worden. Wer für die Schäden aufkommt, ist unklar.

Bei der Sprengung eines 250-Kilo-Weltkriegsblindgängers in Dortmund sind umliegende Häuser am Platz von Novi Sad beschädigt worden. Das bestätigte die Stadt Dortmund gegenüber dieser Redaktion.

Bislang sei bekannt, dass Fensterscheiben im Umkreis der Fundstelle am Schwanenwall zerbrochen sind. Durch die Explosion seien zudem Sonnenschutze beschädigt worden. Durch die Druckwelle der Sprengung wurde Sand durch die Luft geschleudert. Was – und vor allem, wie viel – genau beschädigt wurde, ist unklar. Eine Aufstellung der Schäden liege noch nicht vor, so die Stadt Dortmund.

Bombe in Dortmund: Schäden an Gebäuden nach Sprengung

Wer für die Schäden aufkommt, steht ebenfalls noch nicht fest. Ein Schadensersatzanspruch komme nicht in Frage – die kontrollierte Sprengung der Bombe sei nach Beurteilung durch die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes geboten und ohne Alternative gewesen, heißt es aus dem Dortmunder Rathaus. Die Maßnahme sei damit rechtmäßig gewesen.

Betroffene sollten sich nun an ihre Hausrats- bzw. Gebäudeversicherer wenden. Sollte es bei der Schadensregulierung Probleme geben, werde die Dortmunder Verwaltung helfen.

Bombe in Dortmund: Umliegende Häuser wurden durch die Explosion beschädigt. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Trotz der Schäden an umliegenden Gebäuden zieht die Stadt ein positives Fazit zur Bombenentschärfung vom vergangenen Sonntag (15. August): Eine Sprengung im dicht bebauten Stadtbereich bringe viele Gefahren mit sich, die jedoch größtenteils abgewendet worden konnten.

Allerdings wurde ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Absperren des Bereichs von einem Passanten so stark verletzt, dass er noch immer im Krankenhaus liegt. „Traurig“ sei dies, so die Stadt Dortmund.

Bombe in Dortmund: Blindgänger wurde gegen 17 Uhr gesprengt

Seit mehreren Wochen stand fest, dass es in Dortmund eine Großevakuierung geben werde. Vier Bombenverdachtspunkte wurden auf einer Baustelle am Schwanenwall gefunden. Wie sich herausstellte, wurde lediglich ein Punkt als Weltkriegsblindgänger identifiziert. 7000 Anwohnerinnen und Anwohner mussten am Sonntagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Gegen 17 Uhr wurde die 250-Kilo-Bombe gesprengt – erfolgreich.

