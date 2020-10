Evakuierung Bombe in Dortmund: Blindgänger wird noch heute entschärft

Dortmund. Eine Fliegerbombe ist in Dortmund-Scharnhorst gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst bereitet eine Entschärfung noch am Dienstagabend vor.

Eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagnachmittag in Dortmund-Scharnhorst gefunden worden. Wie die Stadt mitteilt, muss der Blindgänger noch heute entschärft werden. Von der Evakuierung seien 1000 Menschen betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Die Räumung der Häuser soll um 19 Uhr beginnen.

Die Bombe wurde demnach „im Rahmen von Planungen zum Breitbandausbau“ an der Gleiwitzstraße 200 entdeckt. Anwohner können sich für die Zeit der Evakuierung in der Gesamtschule Scharnhorst aufhalten – „natürlich im Rahmen der aktuellen Corona-Bestimmungen“, heißt es von der Stadt Dortmund. Für am Coronavirus erkrankte Personen gebe es einen anderen Evakuierungsort.

Bombenentschärfung in Dortmund – Busse fahren Umwege

Im ÖPNV gibt es Einschränkungen: Die Buslinien 424, 425 und 427 müssen den evakuierten Bereich weiträumig umfahren. Daher können die Haltestellen Lautastraße, Mansfeldstraße, Gleiwitzstraße, Labandstraße und Siegfried-Drupp-Straße jeweils in beide Fahrtrichtungen nicht angefahren werden.

Lesen Sie hier noch mehr Nachrichten aus Dortmund.