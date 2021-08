Bombenfund: So werden komplizierte Kampfmittel entschärft

Live-Ticker Bombe in Dortmund wird gesprengt: Zünder ist beschädigt

Dortmund. Die Bombe in Dortmund muss gesprengt werden. Der Zünder ist nach Angaben der Stadt Dortmund zu stark beschädigt. Alle Infos im Live-Ticker:

Mehr als 7200 Dortmunderinnen und Dortmunder müssen am Sonntag (15. August) ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe kann nicht entschärft werden. Betroffen ist der östliche Bereich der direkten Innenstadt.

Update 12.11 Uhr: 90 bis 95 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner haben nach Angaben der Stadt Dortmund ihre Wohnung verlassen. Wann sie wieder zurück können, ist noch unklar. Nach einer Sprengung werden die Sperrungen nicht sofort aufgehoben, da die Stadt den Bereich erst auf Schäden kontrolliert.

Update 11.58 Uhr: Die Bombe kann nicht entschärft werden, da der Zünder zu stark beschädigt ist. Sie soll um 15 Uhr gesprengt werden. Diese Entscheidung hat die Stadt Dortmund im Video erklärt:

Update 11.45 Uhr: Wann kann die Entschärfung der Bombe in Dortmund starten? Der Krisenstab der Stadt Dortmund hat für 12 Uhr eine Stellungnahme angekündigt.

Update 11.25 Uhr: Noch ist es ruhig an dem Fundort der Bombe am Dortmunder Schwanenwall: Hier gibt es ein paar Eindrücke im Video.

Update 11.21 Uhr: Seit mehr als drei Stunden läuft nun die Evakuierung in Dortmund: Unser Fotograf Fabian Strauch hat ein paar Eindrücke aus der Dortmunder Innenstadt gesammelt:

Bombe in Dortmund gefunden: Eindrücke der Entschärfung Bombe in Dortmund gefunden: Eindrücke der Entschärfung Bombe in Dortmund: 7200 Anwohner müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. Wir haben Eindrücke der Evakuierung gesammelt. Foto: Fabian Strauch

Update 11.01 Uhr: Grundsätzlich hatte die Stadt Dortmund für die Evakuierung vier Stunden einplant. Sollen die Anwohnerinnen und Anwohner alle bis dahin ihre Wohnungen verlassen haben, könnte der Blindgänger um 12 Uhr entschärft werden.

Update 10.50 Uhr: Im Evakuierungszentrum der Gesamtschule Scharnhorst befinden sich nach Angaben der Stadt Dortmund gerade 100 Leute. Diese werden durch Hilfsorganisationen mit Essen und Trinken versorgt.

Bombe in Dortmund: Kontrolle des Ordnungsamtes Bombe in Dortmund: Das Ordnungsamt kontrolliert den Westenhellweg

Update 10.13 Uhr: Die Stadt Dortmund bittet darum, den Bereich der Evakuierung groß zu umfahren. Die Zufahrtsstraßen sind bereits gesperrt worden.

Update 9.29 Uhr: Keine Zweifel mehr: Bei dem Gegenstand, der am Schwanenwall gefunden wurde, handelt es sich definitiv um eine Weltkriegs-Bombe. Das haben letzte Prüfungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes unseren Informationen zufolge bestätigt.

Geht alles nach Plan, soll die Bombe in Dortmund um 12 Uhr entschärft werden - sollten sich die Anwohnerinnen und Anwohner an die Evakuierung halten. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

Update 8.58 Uhr: Die Evakuierung schreitet voran: Das Kaiserstraßenviertel ist schon nahezu menschenleer. Nur eine Seniorin wartet noch am Straßenrand darauf, dass der Pflegedienst sie abholt.

Update 8.11 Uhr: Die Einsatzkräfte haben um 8 Uhr mit den Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen begonnen. Um einen reibungslosen Ablauf der Evakuierung zu gewährleisten, wurden die Anwohnenden gebeten, ihre Wohnung bzw. ihr Gebäude am Sonntag bis 8 Uhr eigenständig zu verlassen. Die Einsatzkräfte rechnen mit vier Stunden für die Evakuierung.

Eine Luftaufnahme der östlichen Dortmunder Innenstadt: Am Sonntag, 15. August 2021, müssen rund 7200 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen, weil eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft werden muss. Foto: Hans Blossey/www.blossey.eu (Archiv)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei bereits an der Fundstelle eingetroffen und treffe dort erste Vorbereitungen für die Entschärfung später am Sonntag, teilte die Stadt Dortmund am Morgen über Twitter mit.

#doBombe1508: An der Fundstelle ist bereits der Kampfmittelräumdienst eingetroffen und beginnt mit ersten Vorbereitungen #doBombe pic.twitter.com/PuDlG4wySV — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) August 15, 2021

Für die Zeit der Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen wird für Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, ab 8 Uhr eine Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst (Mackenrothweg 15, in 44328 Dortmund) eingerichtet. Dort müssen die Corona-Regeln (z.B. die Maskenpflicht) beachtet werden.

Notwendige Medikamente mitnehmen

Baby- und Spezialnahrung einpacken

Dinge des besonderen Bedarfs dabei haben (z.B. Windeln)

Vor dem Verlassen des Gebäudes alle elektrischen Geräte ausschalten, Wasserhähne abdrehen und Fenster sowie Türen schließen

Personalausweis und Geld mitnehmen

Die Dortmunder Stadtwerke setzen Sonderbusse ein, die an diesen Punkten halten werden:

Weißenburger Straße/Geschwister-Scholl-Straße

Ostwall/Arndstraße

Kuckelke/Höhe Fina-Parkhaus bzw. Parkhaus Conti-Park

Etwa im 15-Minuten-Takt werden die Bürgerinnen und Bürger zur Stadtbahn-Haltestelle "Brügmannplatz" gebracht. Von dort fahren Stadtbahnen der Linie U42 ebenfalls im 15-Minuten-Takt zur Haltestelle "Scharnhorst Zentrum", die fußläufig zur zentralen Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst liegt. Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste stehe an dieser Stelle zusätzlich ein Pendel-Bus bereit.

Auch die Deutsche Bahn kündigte bereits Sperrungen an:

Am 15.08.2021 im Laufe des Tages #Entschärfung einer #Fliegerbombe im Raum #Dortmund Hbf. Sperrung während der Entschärfung, Beeinträchtigungen während der #Evakuierung. Update sobald neue Infos verfügbar. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) August 12, 2021

Der U-Bahn-Verkehr ist von der Evakuierung ebenfalls betroffen:

Die Stadtbahn-Linie U42 fährt nur noch zwischen der Endstelle in Hombruch und der Haltestelle "Stadtgarten" sowie zwischen der Endstelle in Grevel und der Haltestelle "Brunnenstraße"

Die U43 fährt nur noch zwischen der Endstelle Wickede und der Haltestelle "Am Zehnthof"

Die U44 fährt weiterhin nur zwischen der Endstelle in Marten und "Kampstraße"

Die U46 fährt lediglich zwischen "Stadtgarten" und "Westfalenhallen"

Die Stadtbahnlinien U41, U45, U47 und U49 fahren regulär

Das schreiben die Stadtwerke:

1/3 Wegen der Evakuierung der nordöstlichen #Dortmund​er Innenstadt am kommenden Sonntag kommt es zu Einschränkungen im #ÖPNV: Ab ca. 8 Uhr ist an den Stadtbahn-Haltestellen Reinoldikirche, Ostentor und Brügmannplatz nur noch der Zustieg und direkte Linienwechsel möglich... pic.twitter.com/FqdEr1RoNA — Konzern Stadtwerke Dortmund (@StadtwerkeDO) August 12, 2021

Anwohnerinnen und Anwohner des Evakuierungsgebiets können zudem ein Angebot der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund wahrnehmen und an diesem Tag die Zeit bei freiem Eintritt im Dortmunder Zoo oder im Westfalenpark verbringen.

Eine Luftaufnahme der östlichen Dortmunder Innenstadt: Am Sonntag, 15. August 2021, müssen rund 7200 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen, weil eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft werden muss. Foto: Hans Blossey/www.blossey.eu (Archiv)

Zeitgleich zur Evakuierung hält von 8 bis 15 Uhr der Impfbus an der Gesamtschule Scharnhorst, die wieder offizielle Evakuierungsstelle sein wird. Kurzentschlossene ab 16 Jahren können dort zwischen Johnson & Johnson, Moderna oder Biontech wählen. Ein Termin für die Zweitimpfung ist auch gesichert.

Symbolbild einer Bombe: In Dortmund wird am Sonntag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Es wird eine Großevakuierung organisiert. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die bislang letzte Großevakuierung in Dortmund liegt eineinhalb Jahre zurück. Im Januar 2020 mussten im Klinikviertel 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen waren auch zwei große Krankenhäuser. Zwei Blindgänger wurden gefunden und entschärft.

Eine weitere Großevakuierung hatte es erst am vergangenen Dienstagabend in Essen gegeben.

Erst wenige Tage vor der geplanten Großevakuierung in der Dortmunder Innenstadt hatte sich die Lage verändert: Es gibt nur noch einen Blindgängerverdachtspunkt am Schwanenwall, heißt es von der Stadt Dortmund. Zunächst hatte es vier Verdachtspunkte gegeben.

Einer davon hatte sich schnell als Fehlalarm erwiesen – zwei weitere Punkte wurden am Dienstag ebenfalls als unbedenklich befunden (Schwanenwall/Geschwister-Scholl-Straße und Schwanenwall/Milchgasse). Damit bleibt als Verdachtspunkt nur noch der Platz von Novi Sad.

Betroffen von der Evakuierung sind 4590 Haushalte, also rund 7200 Anwohnende. Allerdings liegen auch das Landgericht, die Staatsanwaltschaft, drei Altenheime, mehrere Hotels und Geschäfte im Gebiet – sowie ein Gefängnis.

Die Verlegung der Insassen in andere Gefängnisse laufe bereits seit mehreren Tagen, schilderte JVA-Leiter Ralf Bothge der dpa. Mehr als 200 Insassen seien in andere Anstalten etwa nach Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Werl oder Bielefeld gebracht worden. „Das ist sehr aufwendig, eine logistische Herausforderung für uns und die aufnehmenden Anstalten, deren Hilfe sensationell ist.“

Die letzten 87 Insassen würden am Sonntagmorgen in andere Gefängnisse verteilt. Alle Transporte seien bisher reibungslos verlaufen, sagte der JVA-Leiter. „Wir konnten die Gefangenen lautlos abführen, das hat in der Öffentlichkeit kaum jemand gemerkt.“

Das Gros der Insassen werde am Montag und Dienstag nach Dortmund zurückkehren, die anderen danach im Verlauf von etwa einer Woche. Zum genauen Konzept machte Bothge aus Sicherheitsgründen keine Angabe. Es sei aber eigens ein Masterplan erstellt worden. Bei der Dortmunder JVA mit Plätzen für Kurzstrafen und U-Haft handelt es sich nicht um eine Hochsicherheitsanstalt.

Der Radius umfasst auch die Hälfte der Fußgängerzone und endet direkt am Hauptbahnhof.

Alle betroffenen Häuser, Gaststätten, Gewerbebetriebe und Hotels müssen am 15. August ab 8 Uhr geräumt sein. Bettlägerige, gehbehinderte oder andere in der Mobilität eingeschränkte Anwohner und Anwohnerinnen können sich beim Servicecenter der Stadt Dortmund melden: 0231/501-3333.

"Laden Sie sich bei Tante Klara, bei Familie und Freunden ein zum Frühstück, Mittagessen, Kaffee und gegebenenfalls auch zum Abendessen", sagte Beate Siekmann, Leiterin des Ordnungsamtes.

Evakuierungsradius in Dortmund: Bombenverdachtspunkte am Schwanenwall Foto: Stadt Dortmund

Das Ordnungsamt musste den Info-Flyer wegen der veränderten Lage überarbeiten, der somit erst ab Donnerstag mit dem aktuellen Radius an die Anwohnerinnen und Anwohner sowie betroffenen Haushalte verteilt wurde, so die Stadt. Ergänzend seien bereits Einrichtungen, Gewerbebetriebe etc. informiert worden. (juh mit dpa)

