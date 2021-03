Bombe in der Dortmunder Innenstadt – B54 betroffen

An der B54 in Dortmund ist eine 250-Kilogramm-Bombe gefunden worden. Sie wird noch am Donnerstag entschärft.

Dortmund. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in der Dortmunder Innenstadt müssen 2500 Menschen ihre Wohnung verlassen. Die Ruhrallee wird gesperrt.

An der Winfried-Grundschule in der Dortmunder Innenstadt ist am Donnerstag ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird laut Stadt noch am Donnerstag vom Kampfmittelbeseitigungs-Team der Bezirksregierung Arnsberg entschärft.

Die 250-Kilo-Fliegerbombe war im Rahmen einer geplanten Baumaßnahme etwa auf Höhe der Ruhrallee 90 entdeckt.

Evakuierung soll gegen 16 Uhr starten

Aus Sicherheitsgründen wird das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern evakuiert. Betroffen sind etwa 2500 Anwohnende sowie Mitarbeitende der Continentale-Versicherung, der Winfried-Grundschule und eines Kindergartens. Die Evakuierungsstelle wird im Max-Planck-Gymnasium an der Ardeystraße eingerichtet.

Die Evakuierung soll gegen 16 Uhr starten. Dann werden auch die Straßen im Radius gesperrt. Die Ruhrallee/B54, eine der Hauptstraßen zwischen Innenstadt und B1, wird erst kurz vor Start der Entschärfung gesperrt.

Entschärfung hat Auswirkungen auf Buslinien

Die Buslinien 452 und 453 fahren während der Entschärfung eine Umleitung. Auf der Linie 453 entfallen die Haltestellen Kronenburg, Markgrafenstraße, Ruhrallee, Südbad, Chemnitzer Straße und Saarlandstraße. Auf der Linie 452 entfallen in Richtung Hbf die Haltestellen Hainallee, Südbad, Chemnitzer Straße und Saarlandstraße. In Richtung Geßlerstr. entfallen Saarlandstraße, Chemnitzer Straße, Südbad, Hainallee, Olgastraße, Heiliger Weg, Moltkestraße, Bismarckstraße, Düsseldorfer Straße und Von der Goltz Straße.