Dortmund. Erdmännchen sind süß und kuschlig? Der Zoo Dortmund betont, es sind Raubtiere. Das habe bei Besuchern schon Irritationen ausgelöst.

Blutiges Bild: Zoo räumt mit Erdmännchen-Klischee auf

Von wegen putzig! Der Zoo Dortmund hat jetzt mit einem blutigen Foto mit dem Klischee aufgeräumt, dass Erdmännchen harmlose und kuschlige Nagetiere seien. „Erdmännchen sind Raubtiere“, berichtete der Zoo jüngst auf seiner Facebook-Seite und zeigt dazu ein Foto, auf dem ein Erdmännchen ein Kaninchen verputzt.

„Einmal pro Woche bekommt die Erdmännchenfamilie bei uns Kaninchen“, berichtete der Zoo. Das habe „schon für Irritationen gesorgt und bei manchen unserer Besucher das positive Image der kleinen Raubtiere erschüttert“. Auch Heuschrecken oder Schaben stünden bei Erdmännchen auf dem Speiseplan, teilt der Zoo mit. Fleisch von Wirbeltieren sei ein wesentlicher Bestandteil: So würden auch Mäuse, Tauben und Wachteln serviert - „an vier Tagen pro Woche“ ergänzt durch Gemüse und Obst, erklärt der Zoo.

Erdmännchen „sind sehr futterneidisch“

Die vom Zoo beobachteten „Irritationen“ unter Besuchern spiegeln sich indes nicht auf der Facebook-Seite wider, wo sich - Stand Montag - weder Zoo-Gegner noch Tierrechtler über die Veröffentlichung in Wallung bringen, was nicht überraschen würde. Statt dessen findet sich jede Menge Lob in den Reaktionen zum Foto, nach dem Motto. „Das ist ja interessant, das wusste ich noch nicht“.

Erdmännchen gehören zur Familie der Mangusten. Sie sind in Südafrika und umliegenden Ländern heimisch, heißt es in einem Online-Naturlexikon. Sie werden höchstens 35 Zentimeter groß, leben in Kolonien zu 20 bis 30 Tieren und sind „sehr zahm, neugierig und futterneidisch“.

Zoo-Foto räumt auch mit Tierpfleger-Klischees auf

Das Foto, das Zoo-Tierpflegerin Stella Gehrmann geschossen hat, zeigt ein Erdmännchen, dem ein Stück Gedärm aus dem aufgerissenen toten Körper eines weißen Kaninchens im Maul ragt. Das Kaninchen sei „fachgerecht getötet“ worden, bevor es an die Erdmännchen verfüttert wurde, berichtete der Zoo und verweist auf das Tierschutzgesetz, wonach Wirbeltiere in Deutschland „nicht lebend verfüttert werden dürfen“.

Das veröffentlichte Foto räumt aus Sicht einer Facebook-Nutzerin auch mit einem weiteren Klischee auf: „Wie oft wird man als Tierpfleger damit konfrontiert, dass die Menschen glauben, unser Beruf bestehe nur aus Füttern, Kuscheln und Schmusen“. Dem gegenüber habe man in diesem Berufszweig „manchmal leider auch unangenehmen Aufgaben“ zu verrichten.

Ein Zeichentrickfilm weckte die Popularität von Erdmännchen

Der Zoo Dortmund hält nach eigenen Angaben seit Dezember 1986 Erdmännchen. „Sie waren von Beginn an im damals neu eröffneten Giraffenhaus dabei“, teilte der Zoo im Februar 2018 auf seiner Facebook-Seite mit. Damals widmeten sich die Zoo-Macher mit der Frage, warum Erdmännchen in Tierparks allgemein so beliebt sind. Das sei nicht immer so gewesen, erklärte der Zoo und gehe wohl auf den 1994 im Kino gestarteten Zeichentrick-Film „König der Löwen“ zurück, dessen Hauptfigur das Erdmännchen „Timon“ war.

Erdmännchen gibt es in vielen Tierparks und Zoos in der Region: Der Zoo Krefeld hat 2017 seine „Erdmännchen Lodge“ eröffnet. Der Zoo Wuppertal hält Erdmännchen seit dem Jahr 2012. Erdmännchen finden sich zudem unter anderem im Tierpark in Bochum, im Zoo Duisburg, im Zoom in Gelsenkirchen, im Allwetterzoo Münster und im Tiergarten in Kleve. Laut Zoo Dortmund würden in etwa 450 zoologischen Einrichtungen in Europa inzwischen Erdmännchen gehalten.

Laut Zoo Dortmund zeigten Umfragen unter Besuchern, dass Erdmännchen zu den zehn beliebtesten Tieren zählten, hinter Giraffe, Löwe, Tiger, Seelöwe, Ameisenbär, Affe und Orang-Utan. „Nummer 1 ist das Erdmännchen bei den Patenschaften“. (dae)