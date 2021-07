Archivbild: Demonstrationszug von Motorradfahrerin in Balve im Sauerland. Am Samstag wollen von Dortmund aus 3000 Motorradfahrer und -innen zu einer Demo aufbrechen.

Protestzug Biker-Protestzug mit 3000 Motorrädern am Sonntag in Dortmund

Dortmund/Lünen. Etwa 3000 Motorradfahrer und -innen wollen an diesem Sonntag in Dortmund gegen Einschränkungen für Biker protestieren. Polizei warnt vor Staus.

Diese Demo wird am Sonntag in Dortmund nicht zu überhören sein. Etwa 3000 Motorradfahrerinnen und -fahrer wollen am 1. August in Dortmund in einem Protestzug durch die Stadt fahren - für gut fünf Stunden.

Der Biker-Protest richtet sich gegen Lärm-Einschränkungen wie Streckenverbote für Motorräder, aber die Ausrichter der Demo würden sich auch im Einsatz für Flutopfer in den Katastrophengebieten sehen, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund.

Treffpunkt der Biker ist in Dortmund auf dem Gelände der Westfalenhallen, auf den Parkplätzen E2/E3 an der Victor-Toyka-Straße, berichtet am Freitag die Polizei Dortmund. Um 11 Uhr soll die Demo starten.

Biker-Protestfahrt über fünf Stunden durch Dortmund

Der Protestzug führt dann über insgesamt fünf Stunden durch die Stadt, begonnen unter anderem mit dem Wall im Zentrum, weiter über Huckarde in den Nordwesten Dortmunds, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage.

In einem Industriegebiet an der Stadtgrenze zu Lünen, Ortsteil Brambauer, soll eine Gedenkminute für verunglückte Motorradfahrerinnen und -fahrer eingelegt werden. Im Anschluss führe der Weg unter anderem über die Bundesstraße B236 nach Wambel. Von dort geht der Kurs zurück zur B1. Auflösen soll sich der Demonstrationszug dann wieder am Ausgangsort an der Victor-Toyka-Straße.

Polizei warnt vor Staus durch kurzzeitigen Sperrungen

Die Polizei wird die Biker begleiten und kurzzeitig Straßen während der Demonstation sperren, heißt es in einer Mitteilung - angesichts der möglichen enormen Teilnehmerzahl könnten Sperrungen allerdings jeweils einige Minuten dauern. "Die Motorradfahrer sind gehalten in einem geschlossenen Verband zu fahren", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sichere die Demo entsprechend ab. Staus in der Innenstadt seien allerdings zu erwarten.

Die Motorrad-Demo soll laut Polizei am Sonntag über diese Strecke ziehen:

Ardeystraße - Hohe Straße - Hiltropwall - Hoher Wall - Rheinische Straße - Unionstraße - Westfaliastraße - Franziusstraße - Franz-Schlüter-Straße - Lindberghstraße - Emscherallee - Königsheide - Brambauerstraße - An der Wethmarheide - Dortmunder Straße - B236 - Brackeler Straße - Flughafenstraße - Leni-Rommel-Straße - Westfalendamm - Ruhrallee - Victor-Toyka-Straße.

Die Ankunft hinter den Westfalenhalle ist 15.30 bis 16 Uhr geplant, berichtet die Polizei.

Biker wollen "Recht der Motorradfahrer verteidigen"

Ausrichter der Motorrad-Demo ist die Vereinigung "Biker for Freedom", teilte die Polizei mit. Die Demo steht unter dem Motto "Gemeinsam Bewegen - Gemeinsam etwas bewegen". Laut der Biker-Publikation "motorcycle.news" soll es am Samstag auch in anderen Städten Aktionstage von Motorradfahrern geben, unter anderem in Frankfurt/Main, München, Oldenburg und Hannover.

Laut Motorcycle.news (externer Link) will die Initiative aus mehreren Motorrad-Vereinigungen "das Recht der Motorradfahrer verteidigen, mit legalen Motorrädern auf öffentlichen Straßen im Sinne der StVO fahren zu dürfen. Gesetzestreue Motorradfahrer dürfen nicht wegen dem Fehlverhalten einzelner in Sippenhaft genommen werden."

Bereits Ende Juli 2020 hatten an die 1000 Bikerinnen und Biker in Dortmund protestiert und waren im Konvoi durch die Innenstadt gefahren. Auch in Düsseldorf gab es im Juli 2020 einen Protestzug, ebenso im August 2020 im sauerländischen Balve mit gut 1000 Bikern.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund