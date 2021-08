Betrunken am Steuer: Zehn kaputte Autos nach Chaos-Fahrt

Dortmund. In Dortmund hat ein 63-Jähriger reichlich Blechschaden hinterlassen. Bei seiner Fahrt durch Hörde beschädigte der Mann gleich neun weitere Autos.

Unverhofft kommt oft? In diesem Fall ja, denn ein Autofahrer ein 63-Jähriger hat am Mittwochmittag im Dortmunder Stadtteil Hörde reichlich Blechschaden angerichtet. Wie die Polizei nun berichtet, war der offenbar alkoholisierte Fahrer mit neun Autos zusammengestoßen. Darunter befand sich auch ein Wagen mit zwei Insassinnen, eine Dortmunderin wurde dabei leicht verletzt. So protokollierte die Dortmunder Polizei die Crash-Serie:

Unfall Nummer 1: Nach ersten Ermittlungen wollte der 63-Jährige seinen Wagen nur zurücksetzen, um ihn umzuparken. Hierbei fuhr der Dortmunder gegen 14.05 Uhr die Straße Am Sommerberg in Richtung Osten. Dort prallte er in ein erstes Auto. Offenbar setzte der Mann nun seinen Wagen wieder zurück und fuhr in südliche Richtung auf die Unverhofftstraße.

Unfall Nummer 2 bis 5: Unterwegs auf dieser prallte der Autofahrer in einen zweiten und dritten Wagen. Dieser wiederum wurde durch die Kollision in einen vierten Wagen geschoben. Der 63-Jährige fuhr weiter und stieß in ein fünftes Auto, das gerade auf der Unverhofftstraße hielt. In diesem verletzte sich eine 48-Jährige leicht. Ein elfjähriges Kind blieb nach ersten Angaben unverletzt.

Unfallfahrt in Dortmund-Hörde - Weiteres Autofahren "vorerst nicht erlaubt"

Unfall Nummer 6 bis 10: Und wieder setzte der 63-Jährige seine Fahrt unbeeindruckt fort und stieß gegen eine Mülltonnen-Umzäunung. Die Zaunelemente verkeilten sich in Teilen des Autos und wurden mitgeschliffen. Dennoch steuerte der Dortmunder sein Auto weiter und touchierte einen sechsten und siebten Wagen. Schlussendlich stieß der Autofahrer hier in ein achtes Fahrzeug. Dieses wiederum schob sich in Folge des Zusammenpralls in ein Neuntes. Das stark beschädigte zehnte Unfallauto des 63-Jährigen blieb letztlich in einem Vorgarten stehen.

Bei seiner Chaos-Fahrt wurde der 63-Jährige laut Polizeibericht augenscheinlich nicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Polizeikräften, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Weiteres Autofahren sei für den Mann „vorerst nicht erlaubt“, schrieb die Polizei. (red)

