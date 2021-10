Bekannter Neonazi „SS Siggi“ aus Dortmund ist tot

Siegfried Borchardt aka „SS Siggi“ bei einer Nazi-Demo in Dortmund. (Archivfoto)

Dortmund. Der bekannte Neonazi aus Dortmund, Siegfried Borchardt („SS Siggi“), soll im Alter von 67 Jahren gestorben sein.

Nach bislang unbestätigten Informationen der Partei „Die Rechte“ soll Siegfried Borchardt (auch bekannt als „SS Siggi“) gestorben sein.

Der im Ruhrgebiet bekannte Rechtsextremist aus Dortmund soll nach Angaben der Partei nach einem kurzem Krankenhausaufenthalt in der Nacht auf den 3. Oktober im Alter von 67 Jahren in Dortmund verstorben sein. Dies meldet „Die Rechte“ auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien.

Borchardt war für die Partei 2014 in den Dortmunder Stadtrat gewählt worden, gab sein Mandat aber bereits nach zwei Monaten aus gesundheitlichen Gründen wieder ab. (red)

