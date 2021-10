Bande überfällt Tattoo-Studio - Polizei sucht Zeugen

Dortmund Eine Gruppe von 20 bs 30 Personen hat ein Tattoo-Studio angegriffen und eine Person verletzt. Was hinter der Attacke steckt wird noch ermittelt.

Die Dortmunder Polizei fahndet derzeit intensiv nach 20 bis 30 Personen, die am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein Tattoostudio an der Rheinischen Straße / Ecke Siemensstraße attackiert haben sollen. Die Täter seien bei ihrem Angriff dunkel gekleidet und teilweise auch maskiert gewesen. Zunächst haben sie laut Polizeibericht eine Schaufensterscheibe zertrümmert - im Tattoo-Studio selbst griffen sie eine Person und verletzten sie. Anschließend sei die Tätergruppe in Richtung Innenstadt gefüchtet.

Die Polizei erhielt mehrere Zeugenhinweise und leitete eine Fahndung ein. Zu den Hintergründen der Tat kann die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441 zu melden. (red)

