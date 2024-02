Staugefahr Ausbau der A40: B1 in Dortmund drei Tage dicht

Dortmund Mehr als 100.000 Fahrzeuge rollen täglich über die B1. Am Wochenende ist die Hauptverkehrsader für Bauarbeiten gesperrt.

Ab Freitag (16.2.), 21 Uhr bis Montagnacht (19.2.) um 5 Uhr ist die B1 in Fahrtrichtung Kassel komplett gesperrt. Der Abschnitt zwischen der B236 und dem Kreuz Dortmund/Unna bekommt frischen Asphalt für den Ausbau der A40. Die Anschlussstellen Aplerbeck, Sölde und Holzwickede sind deshalb nicht erreichbar. Eine Umleitung ist eingerichtet und mit Rote-Punkt-Schildern gekennzeichnet.

Am Kreuz Dortmund/Unna gibt es Freitagvormittag (16.02.) schon eine rund halbstündige Sperrung Vollsperrung in beide Richtungen. Grund: Ab 10 Uhr muss ein Schlagloch repariert werden. Die Verbindungen von der A44 auf die A1 sind nicht betroffen.

Mehr zum Thema

Diese B1-Baustellen sind künftig geplant

An diesen Stellen auf der und rund um die B1 kann es in Dortmund in den nächsten Monaten und Jahren eng werden:

B1-Auffahrt Wittekindstraße/Kreuzviertel: Die löchrige Fahrbahndecke der B1-Auffahrt Richtung Bochum am Südwestfriedhof soll im September 2024 erneuert werden.

Die löchrige Fahrbahndecke der B1-Auffahrt Richtung Bochum am Südwestfriedhof soll im erneuert werden. Fußgängerbrücke „Lindemannstraße“: Die Brücke ist wichtig für den Zugang zu Messe und Stadion. Sie muss dringend erneuert werden. Aus Rücksicht auf die Fußball-EM wurde die Erneuerung aber verschoben.

Die Brücke ist wichtig für den Zugang zu Messe und Stadion. Sie muss dringend erneuert werden. Aus Rücksicht auf die wurde die Erneuerung aber verschoben. B1 Wittekindstraße/Stadion bis Hohe Straße: Die Stadtentwässerung will unter dem Rheinlanddamm auf 1,3 Kilometern die Kanäle erneuern – idealerweise in „grubenloser Bauweise“. Aktuell sind die Deckel teils recht tief. Aber das dauert noch: Los geht’s nicht vor 2030 .

Die Stadtentwässerung will unter dem Rheinlanddamm auf 1,3 Kilometern die Kanäle erneuern – idealerweise in „grubenloser Bauweise“. Aktuell sind die Deckel teils recht tief. Aber das dauert noch: Los geht’s nicht vor . Fußgängerbrücke „Chemnitzer Straße“: Ende Juli soll die Sanierung der Brücke über die B1 beginnen (Instandsetzung der Stahlkonstruktion, bessere Entwässerung, Erneuerung von Geländer, Licht, Belag). Sperrungen der B1 sind möglich.

Ende soll die Sanierung der Brücke über die B1 beginnen (Instandsetzung der Stahlkonstruktion, bessere Entwässerung, Erneuerung von Geländer, Licht, Belag). Sperrungen der B1 sind möglich. Tunnel Hohe Straße/Ardeystraße: Seit Oktober 2023 bis geplant Ende Mai wird die Tunnelröhre stadteinwärts saniert. Der Verkehr fließt durch die Parallel-Röhre. Die Sanierung der Röhre stadtauswärts sind von Juli 2024 bis Februar 2025 vorgesehen.

Weltkriegsbomben: Für alle genannten Bauprojekte müssen mehrere Kampfmittelverdachtspunkte sondiert werden. Für Erkundungen und Bohrungen sind immer wieder (Teil-)Sperrungen erforderlich. Bei Bombenfunden verlängert sich die Sperrung entsprechend.

Für alle genannten Bauprojekte müssen mehrere Kampfmittelverdachtspunkte sondiert werden. Für Erkundungen und Bohrungen sind immer wieder (Teil-)Sperrungen erforderlich. Bei Bombenfunden verlängert sich die Sperrung entsprechend. B54/Westfalenpark bis Märkische Straße: Auch hier liegen womöglich Bomben. Ein Verdachtspunkt im Zubringer der Märkischen Straße zur B1 in Richtung Bochum wird schon untersucht. Leider liegen hier viele Versorgungsleitungen – direkt über der Anomalie verlaufen über ein Dutzend 10-kV-Stromkabel und mehrere Telefonleitungen. Daher wird der Verdachtspunkt im „bergmännischen Vortrieb“ untersucht: Von einem Schacht gräbt eine Spezialfirma einen Tunnel.

Auch hier liegen womöglich Bomben. Ein Verdachtspunkt im Zubringer der Märkischen Straße zur B1 in Richtung Bochum wird schon untersucht. Leider liegen hier viele Versorgungsleitungen – direkt über der Anomalie verlaufen über ein Dutzend 10-kV-Stromkabel und mehrere Telefonleitungen. Daher wird der Verdachtspunkt im „bergmännischen Vortrieb“ untersucht: Von einem Schacht gräbt eine Spezialfirma einen Tunnel. B54-Brücke über die B1: Der Brückenüberbau wird grunderneuert. Bombenverdachtspunkte wurden schon ausgeräumt. Die Brückenarbeiten starten 2024 .

Der Brückenüberbau wird grunderneuert. Bombenverdachtspunkte wurden schon ausgeräumt. Die Brückenarbeiten starten . Kreuzung Ophoff/Märkische Straße: Die Komplettsanierung der Brückenplatten ist erst bei einer der sechs Platten abgeschlossen. Die anderen folgen – allerdings erst nach der EM 2024 . In diesem Zuge wird die große Kreuzung auch baulich verbessert. Zudem bekommt die U-Bahn-Station „Märkische Straße“ neue Aufzüge. Die B1 ist nicht direkt betroffen.

Die Komplettsanierung der Brückenplatten ist erst bei einer der sechs Platten abgeschlossen. Die anderen folgen – allerdings erst . In diesem Zuge wird die große Kreuzung auch baulich verbessert. Zudem bekommt die U-Bahn-Station „Märkische Straße“ neue Aufzüge. Die B1 ist nicht direkt betroffen. B1 Kaiserhain bis Voßkuhle: Die Fahrbahndecke der B1 zwischen Westfalenpark und Westfalentower wird saniert – allerdings erst ab 2026.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund