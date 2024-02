Dortmund. Wie schätzt Innenminister Reul die Terrorgefahr bei der EM ein? „Die Gefährdungslage ist hoch“, sagt er. In Dortmund finden sechs Spiele statt.

Die Fußball-EM 2024 rückt näher. Zwischen dem EM-Start in München am 14. Juni und dem Finale am 14. Juli in Berlin finden auch sechs Spiele im Dortmunder Signal-Iduna-Park statt. Aber wie steht‘s um die Terrorgefahr rund um die EM-Spiele in Dortmund? Im Innenausschuss hat Innenminister Herbert Reul (CDU) die generelle Lage in NRW erläutert.

Für die Terrorgefahr rund um die EM fand Reul klare Worte: „Die Gefährdungslage in NRW ist nach wie vor hoch“, so der Minister. Nach den aufgedeckten Terrorplänen von Köln Ende 2023 seien die Behörden noch wachsamer. „Wir haben alle Aspekte im Blick, was aber nicht heißt, dass es Null Risiko gibt. Das ist ja Unsinn.“ Zum Problem möglicher Gefährder in NRW sagt der Minister nur: „Es werden alle Mittel eingesetzt, die notwendig sind und die auch rechtlich zulässig sind.“

Alle Gefahren im Blick: „Aber Null Risiko ist Unsinn“

Die NRW-Polizei bereite sich seit Langem auf die Spiele vor, erklärte im Innenausschuss auch NRW-Einsatzreferent Dirk Hulverscheidt. Beruhigend: Alle lokalen Einsatzkräfte und Präsidien seien fußball-erprobt und erfahren in der Begleitung von Bundesligaspielen. Wegen der angespannten Gefährdungslage seien zur EM natürlich auch die Sicherheit im Luftraum, der Einsatz und die Abwehr von Drohnen oder Sprengstoffspürhunde in den Stadien ein Thema, so Hulverscheid. Zudem gebe es eine intensive Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften in den Stadien: Die UEFA plane doppelt so viele Ordner ein wie bei normalen Ligaspielen, erklärt Innenminister Reul.

Zuletzt hatten die Ruhrnachrichten berichtet, dass in der Dortmunder Innenstadt Baugerüste für die Zeit der EM abgebaut werden müssen – unter anderem als eine Maßnahme gegen Terrorakte.

EUFA EURO 24 – sechs Spiele im Dortmunder Stadion

Insgesamt stehen bei der UEFA EURO 2024 in Deutschland 51 Partien in zehn Stadien an – unter anderem in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln. Damit finden 20 Spiele in NRW statt, an einigen Tagen sogar zwei. Diese sechs Spiele finden in Dortmund statt, unter anderem das vorletzte Spiel der EM: