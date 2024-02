Dortmund. Der komplette Keller eines Hauses in Dortmund ist stark verqualmt gewesen. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz über eine Außentreppe hinein.

Kellerbrand in der Paul-Ronczka-Straße in Dortmund-Scharnhorst hat es in der Alarmierung geheißen. Die Feuerwehr rückte am Samstag (24.2.) gegen 22.15 Uhr aus. Bewohner warteten bereits auf die Feuerwehr und halfen ihr: Sie wiesen die Einsatzkräfte ein und verschafften ihnen über eine außenliegende Treppe den Zugang zum Keller.

Es habe eine „deutliche Rauchentwicklung“ gegeben, die sich bereits auf den kompletten Keller ausgedehnt hatte, teilt die Feuerwehr mit. Ein Trupp konnte nur unter Atemschutz in den verqualmten Keller. Die Einsatzkräfte schauten in die einzelnen Kellerräume, bis sie in einem fündig wurden. Dort stand ein E-Tretroller, dessen Akku gerade lud, und der für den vielen Rauch verantwortlich war. Die Feuerwehr brachte den E-Scooter nach draußen und kühlte ihn in einem Wasserbad.

E-Scooter in Dortmunder Bussen und Stadtbahnen bald verboten

Die Feuerwehr Dortmund weißt auf einen „sorgsamen Umgang“ mit Elektrogeräten hin, in denen ein Lithium-Ionen-Akku verbaut ist. „Durch verschiedenste Umstände kann es zu einer Beschädigung dieses Batterie-Typs kommen.“ Die Folgen: Der Akku kann anfangen zu qualmen und zu brennen.

Ab März 2024 ist es in Dortmunder Bussen und Stadtbahnen verboten, E-Tretroller mitzunehmen. Die Lithium-Ionen-Akkus seien nicht sicher genug, begründet das Dortmunder Verkehrsunternehmen DSW21 diese Entscheidung. (red)