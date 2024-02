Dortmund. Ein Mann ist am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft sucht mit Fotos nach den Verdächtigen.

In Dortmund ist in der Nacht zu Freitag ein 21-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Dortmund am Samstag berichtet, sei es gegen 1.30 Uhr zu dem versuchten Tötungsdelikt am Nordausgang des Bahnhofs gekommen. Der 21-Jährige wurde von zwei Männern mit einem Messer zunächst lebensgefährlich verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen befindet sich der Mann nicht mehr in Lebensgefahr.

Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund: Wer kennt die beiden Männer?

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Verdächtigen seien auf der Flucht, hieß es weiter. Daher fahndet die Staatanwaltschaft nun mit Fotos nach den beiden Männern:

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Dortmund nach diesem Mann. © Polizei Dortmund | Polizei Dortmund

Wer hat diese beiden Männer gesehen oder hat die Tat beobachtet? Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden. (Redaktion)