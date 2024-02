Dortmund. Die Puppenbühne der Polizei war 22 Jahre im Dortmunder Westfalenpark zuhause. Nun machen Sanierungen im Park einen Umzug notwendig.

„Am Bordstein heißt es ,Halt‘, damit man nicht vors Auto knallt. ...“ Die Aufführungen der Polizei-Puppenbühne im Westfalenpark haben viele Menschen aus Dortmund in ihrer Kindheit bestimmt gesehen. Nach 22 Jahren an der Straße „Buschmühle“ im Westfalenpark zieht die Puppenbühne um – in den Saalbau im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst.

Im Saalbau gibt es mehr Platz für die Kinder, die Materialien und die Technik als im Westfalenpark. Auch ist der neue Spielort laut Polizei und Stadt sehr gut an Busse und Stadtbahnen angebunden.

Die Verkehrserziehung auf der Puppenbühne richtet sich an Kindergärten, Grundschulen und Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse aus Dortmund und aus Lünen. Zudem sind Seniorinnen und Senioren herzlich willkommen.

Die Dortmunder Polizei-Puppenbühne will nach den Sommerferien starten

Umfangreiche Sanierungen im Westfalenpark machen den Umzug unumgänglich. Der Saalbau aus den sechziger Jahren muss für die Bühne renoviert werden. Losgehen mit den Vorführungen im neuen Zuhause soll es nach den Sommerferien. Doch was passiert mit dem alten „Puppenhaus“ im Westfalenpark? Wird es saniert oder gar abgerissen? Die Redaktion hat bei der Stadt Dortmund nachgefragt. Sobald es eine Antwort gibt, ergänzen wir diese.

Einstimmig stimmte die Bezirksvertretung Scharnhorst am 6. Februar 2024 einem gemeinsamen Antrag der SPD- und CDU-Fraktionen zu, den Saalbau Scharnhorst als Spielort an die Puppenbühne zu vergeben.

Die Aufführungen der Dortmunder Polizei-Puppenbühne bringen den Kindern das Thema „Gefahren im Verkehr“ spielerisch nahe. © Polizei Dortmund | Polizei Dortmund

Die Nutzungsvereinbarung läuft erst einmal vom 1. April 2024 bis zum 31. Dezember 2025. 400 Euro fallen monatlich für die Nutzung an. Wenn alles passt, könne die Vereinbarung verlängert und die Puppenbühne über das Jahr 2025 hinaus im Saalbau bleiben. Die Bezirksvertretung sei daran interessiert, die Polizei-Puppenbühne dauerhaft in Scharnhorst zu etablieren.

Gruppen und Vereine können Saalbau in Dortmund nun nicht mehr nutzen

„Da der Saalbau damit bis auf Weiteres anderen Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr zur Verfügung steht, hat Bezirksbürgermeisterin Andrea Ivo-Feiter im Vorfeld des Beschlusses Gespräche mit allen Gruppen und Vereinen geführt, die den Saalbau bisher genutzt haben“, teilen Polizei und Stadt Dortmund mit.

Und so heißt es in Scharnhorst nach den Sommerferien: „Nach beiden Seiten seh‘n, wenn alles frei ist, kann man geh‘n.“