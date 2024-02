Dortmund. Zwei Tage lang wird Ende Februar bei Dortmunder Bussen und Bahnen wieder gestreikt. Vier Linien sind allerdings nicht betroffen.

Bundesweiter Streik im Öffentlichen Nahverkehr trifft auch Dortmund

Dortmunder Busse und Stadtbahnen stehen an zwei Tagen still

Die Deutsche Bahn ist nicht vom Streik betroffen

Demozug in Dortmund am 1. März

Erneuter bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im Öffentlichen Nahverkehr: Am Donnerstag, 29. Februar 2024, und am Freitag, 1. März, stehen Busse und Stadtbahnen in Dortmund still. Dies gilt vom Betriebsbeginn am Donnerstag (cirka drei Uhr nachts) bis Betriebsende in der Nacht zum Samstag (cirka 1.30 Uhr), teilt das Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21 mit.

Die Züge der Deutschen Bahn und ihrer Mitbewerber wie beispielsweise die Nordwestbahn hingegen sind nicht vom Streik betroffen.

Der Verdi-Streik trifft die Nachtexpress-Linien von DSW21, die gegenwärtig um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ in alle Stadtteile starten. Zudem fahren die von DSW21 in Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE 11) und Schwerte (430, 435 und NE 25) betriebenen Buslinien nicht. Das gilt ebenso für die ExpressBuslinie X13 (Dortmund – Waltrop – Datteln). Alles fällt komplett aus.

Die Dortmunder H-Bahn und die Flughafen-Sonderlinien fahren ganz normal

Die Kundencenter „Petrikirche“, „Hörde Bahnhof“ und „Castrop Betriebshof“ bleiben geschlossen. Immer geöffnet hat hingegen die Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) auf www.bus-und-bahn.de oder in der DSW21-App.

Die H-Bahn und die miteinander verknüpften Flughafen-Sonderlinien AirportExpress, AirportShuttle und 490 fahren hingegen ganz normal. Diese drei Linien werden über den Dortmunder Flughafen koordiniert und fahren eigenständig zum übrigen DSW21-Linienbetrieb, erklärt DSW21 in einer Mitteilung.

Verdi geht es um eine Entlastung der Beschäftigten

Der letzte Streik im Öffentlichen Nahverkehr - auch in Dortmund - ist noch nicht lange. Den gab es am 15. Februar. Hintergrund des erneuten Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in über 130 kommunalen Unternehmen. In NRW sind rund 30.000 Menschen in den Nahverkehrsbetrieben beschäftigt. In den Tarifverhandlungen geht es nach Gewerkschaftsangaben hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

Der 1. März ist auch Klimastreiktag von „Fridays for Future“

Der 1. März ist nicht nur Streiktag im Öffentlichen Nahverkehr, sondern auch gleichzeitig Klimastreiktag von „Fridays for Future“. Die Klimabewegung unterstützt laut Verdi Westfalen die ÖPNV-Beschäftigten im Streik für bessere Arbeitsbedingungen und die Verkehrswende. „Eine klimafreundliche Verkehrswende ist nur mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und mehr Personal umsetzbar. Deshalb werden wir am 1. März gemeinsam ein Zeichen setzen. Hier muss mehr Druck auf den Kessel und mehr Geld ins System“, so Andrea Becker, Fachbereichsleiterin bei Verdi NRW.

Wie Verdi Westfalen verkündet, sind am Donnerstag (29.2.) vier Kundgebungen geplant:

Um acht Uhr bei der DSW21-Verwaltung in Dortmund

Um 9.30 Uhr am Betriebshof Dortmund-Dorstfeld

Um elf Uhr am Betriebshof Dortmund-Brünninghausen

Um 13 Uhr am Betriebshof Castrop-Rauxel

Demonstration soll durch Dortmund führen

Einen Tag später, am Freitag (1.3.), soll es einen Demozug in Dortmund mit allen Beschäftigten von DSW21 geben. Los geht es am DSW21-Verwaltungssitz. Der Demozug soll bis zum Platz der alten Synagoge gehen. Dort ist ab zehn Uhr eine Kundgebung geplant. An der werden sich auch Streikende des Handels in NRW beteiligen. (red)