Dortmund. Bruce Dickinson signiert im März sein neues Soloalbum „The Mandrake Project“ im Dortmunder EMP-Store. Es gibt sogar exklusive Autogrammkarten.

Schon mal im Terminkalender vormerken: Bruce Dickinson, Sänger von Iron Maiden, schaut am Donnerstag, 7. März, 15.30 bis 18 Uhr, zur Autogrammstunde im Dortmunder EMP-Store an der Potgasse vorbei.

Anlass ist sein siebtes Soloalbum „The Mandrake Project“, das ab 1. März zu haben ist. Es soll exklusive Autogrammkarten zum neuen Album geben. Auf Tour will Bruce Dickinson in diesem Jahr auch gehen. Laut EMP soll die Dortmunder Autogrammstunde eine von nur insgesamt zwei Autogrammstunden in ganz Deutschland sein.

Bruce Dickinson signiert in Dortmund nur das neue Album

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von EMP Store Dortmund (@emp_dortmund)

Aber: Dickinson wird nur Produkte rund um das neue Album (CD, LP oder der neue Comic) signieren, so EMP. Grund sei, dass man viele Fans im Geschäft erwarte. Und weiter heißt es: „Wer ,The Mandrake Project‘ bereits vorbestellt hat, kann es direkt in den Store mitbringen. Für alle anderen hält EMP das Album sowie einige Bundles im Store parat – wer also mit leeren Händen anreist, muss nicht zwingend auch leer ausgehen.“ (red)