Dortmund. Wechselnde Besitzer, Schließungen, Abrisspläne: Zuletzt war das Westfalenforum in Dortmund ein Geisterhaus. Das soll sich jetzt ändern.

Dem Westfalenforum zwischen Kamp- und Hansastraße in der Dortmunder Innenstadt soll neues Leben eingehaucht werden. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat sich ein großer Name angekündigt: Mit einem Umzug innerhalb der City schlägt das Modeunternehmen Appelrath Cüpper gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Umzug statt Zwangsräumung

Nach einer wochenlangen Hängepartie erfuhren die rund 60 Beschäftigten der Dortmunder Filiale am Mittwoch (21.2.), dass ein neuer Standort gefunden wurde. Der Mietvertrag für den Westenhellweg 59-63 war bereits am 31. Dezember 2023 ausgelaufen, sogar eine Zwangsräumung drohte.

Überraschung bei Standort-Wahl

Entgegen aller Gerüchte fiel die Wahl des neuen Standortes jedoch nicht auf das direkt gegenüberliegende Ex-Kaufhof-Gebäude. Laut Geschäftsführung finden im Westfalenforum nun mindestens vier Wochen lang Umbauarbeiten statt – deshalb könne man auch noch kein Wiedereröffnungsdatum nennen.

Krisen-Jahre bei Appelrath Cüpper

Das Kölner Unternehmen steckte wegen Corona in der Krise: 2020 hatte AC ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt – 2021 war das Unternehmen gerettet. Ein neuer Investor stieg ein, eine neue Geschäftsführung kam, alle 16 Standorte in Deutschland blieben erhalten. Weitere NRW-Filialen des gehobenen Modehauses gibt es in Aachen, Bonn, Essen, Köln und Münster.