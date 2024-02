Dortmund. Ein Kia steht auf einem Parkplatz nahe eines Waldes in Dortmund. Als die Fahrerin zurückkommt, ist das Innere ihres Wagen schon stark verraucht.

Eine 52 Jahre alte Frau hat am Mittwoch (21.2.) ihren Kia gegen 19.20 Uhr auf einem Schotterparkplatz am Süggelweg in Dortmund-Eving nahe des Waldes geparkt und war weggegangen.

Als sie gegen 20.30 Uhr zurückkam, sah sie nach Angaben der Polizei Dortmund, dass das Innere des Wagens stark verraucht war. Die Frau rief Feuerwehr und Polizei.

Auto brennt: Polizei Dortmund sucht nach Zeugen

Nachdem die Feuerwehr fertig war, sei nur ein Schaden im Inneren des Kias zu erkennen gewesen - und nicht außen. Verletzt hatte das Feuer niemanden.

Die Polizei Dortmund geht von Brandstiftung aus und fragt, ob andere Besucher des Waldes oder des Parkplatzes Mittwochabend Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Dortmund unter der Telefon-Nummer 0231/132-74 41.

Im vergangenen Sommer hatte es eine Brandserie an Autos in Dortmund gegeben. Eine 18 Jahre alte Frau aus Dortmund kam als Verdächtige Anfang September 2023 in Untersuchungshaft. (red)