Dortmund. Nachdem ein Mann am Mittwoch in Dortmund-Schüren seine Ehefrau getötet hatte, nahm er sich selbst das Leben. Angehörige riefen die Polizei.

Zwei Tote sind am Mittwoch (21.2.) in der Bergmeisterstraße in Dortmund-Schüren in einem Reihenhaus gefunden worden. Die Polizei vermutete ein Tötungsdelikt und richtete eine Mordkommission ein.

Erste Ermittlungen ergaben: Ein 59 Jahre alter Mann tötete seine 50-jährige Frau und nahm sich dann selbst das Leben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag mitteilen. Das Ehepaar wohnte in dem Haus, in dem es gefunden worden war. Angehörige hätten die Polizei gerufen, so Staatsanwältin Gülkiz Yazir. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien keine weiteren Menschen zur Tatzeit im Haus gewesen oder an der Tat beteiligt. Nun würden die Leichen obduziert.

Totes Ehepaar: Kriminaltechniker sicherten in Dortmund-Schüren stundenlang Spuren

Es habe einen „größeren Einsatz“ gegeben, bestätigte die Polizei bereits am Donnerstagmorgen. Gegen 17 Uhr am Mittwoch war die Polizei vor Ort. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Einsatz ging bis in den Abend.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv dauern an. (JaK)