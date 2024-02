Dortmund. ÆCE, die Luxus-Marke von Fußball-Nationalspieler Emre Can, ist bald in der Dortmunder Thier-Galerie vertreten - doch nur für eine bestimmte Zeit.

ÆCE, die Luxus-Marke von Borussia-Dortmund-Kapitän und Nationalspieler Emre Can, ist ab dem 14. März 2024 mit einem Geschäft im Dortmunder Shoppingcenter Thier-Galerie vertreten.

Wer was kaufen will, sollte sich nicht ewig Zeit lassen. Der Pop-Up-Store ist nur bis Ende Mai geöffnet. Das Geschäft befindet sich neben Olymp im Erdgeschoss.

„Als langjähriger Spieler von Borussia Dortmund habe ich eine tiefe Verbindung zu dieser Stadt entwickelt und sie ist für mich eine zweite Heimat geworden. Es ist daher eine ganz besondere Freude für mich, die Eröffnung unseres ÆCE-Pop-Up Stores in der Thier-Galerie verkünden zu dürfen“, so Fußballprofi Emre Can.

Brückenschlag zwischen Online- und Offline-Handel in Dortmunder Thier-Galerie

Die Marke ÆCE gibt es seit Dezember 2022 und ist überwiegend online erhältlich. ÆCE spiegele die Erfolgsgeschichte von Emre Can wider und sei geprägt von dem „Bestreben, Luxus für diejenigen zu kreieren, die wissen, was es bedeutet, sich Erfolg hart zu erkämpfen“, heißt es in einer Mitteilung der Thier-Galerie. Die Premium-Kollektion reiche von Taschen bis zu Pflegeprodukten und werde um mehrere Sweatshirts und T-Shirts erweitert.

Thier-Galerie Chef Torben Seifert bezeichnet den Pop-Up-Store als „einen erfolgreichen Brückenschlag zwischen Online- und Offline-Handel“. „Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit ,The Retail Agency‘ einen innovativen Partner an der Seite haben“, so Seifert. (red)