Dortmund. Ein Mann ist am Dortmunder Hauptbahnhof rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er sprang über ein Geländer – aber sah den Abgrund dahinter nicht.

Ein flüchtender Schwarzfahrer (30) ist am Dortmunder Hauptbahnhof über ein Geländer gesprungen und rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der wohnungslose Mann aus Eritrea war mit einem Bekannten ohne Ticket im ICE erwischt worden – in Dortmund wartete schon die Bundespolizei. Das teilt die Behörde jetzt mit.

Die Dortmunder Wache war am späten Sonntagabend gegen 23.20 Uhr von einem Zugbegleiter alarmiert worden. Er hatte die zwei Schwarzfahrer im ICE 1222 (München–Dortmund) erwischt. Beim Halt in Dortmund stiegen die Männer aus, die der Bahnmitarbeiter beschrieben hatte. Als sie die Bundespolizisten sahen, rannten die beiden davon – bis zum Ende des Bahnsteigs an Gleis 23, nach Norden über den DB-Parkplatz bis zum Geländer oberhalb der Hauptpost. Die Polizei forderte die Eritreer mehrfach auf, stehen zu bleiben. Hätten sie das mal getan...

Schwarzfahrer flüchten in Dortmund über Gleise und Parkplatz

Auf der anderen Seite des Parkplatzes sprang einer der Flüchtenden über das Geländer – und stürzte rund acht bis zehn Meter in die Tiefe. Der Mann wusste offenbar nicht, dass die Gleise an der Hbf-Nordseite höher liegen als das komplette Gelände dahinter (Cinestar, Busbahnhof, Post). Unterhalb der Mauer blieb der Mann verletzt auf dem Hof der Hauptpost liegen, erklärt die Bundespolizei. Die Beamten kümmerte sich um den Mann, bis der Rettungsdienst ihn ins Krankenhaus fuhr. Er habe über Rückenschmerzen geklagt und hatte eine dicke Beule auf der Stirn, heißt es.

Ermittlungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund schon wegen Schwarzfahrens nach dem Wohnungslosen fahndete. Der zweite Flüchtende (27) hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Die Bundespolizisten leiteten gegen beide Männer Verfahren wegen des Erschleichens von Leistungen ein.