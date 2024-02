Dortmund. Eine Frau bekommt vorzeitige Wehen, will mit dem Taxi ins Krankenhaus. Das Baby hat es jedoch extrem eilig.

Am Dienstagmorgen (20. Februar) hat eine 29-jährige Frau in Dortmund plötzlich starke Wehen bekommen, obwohl sie erst in der 38. Schwangerschaftswoche war. Sie bestellte ein Taxi in die westliche Innenstadt, wollte in eine Geburtsklinik gefahren werden. Doch dann ging alles sehr schnell – zu schnell!

Sturzgeburt auf der Straße

Die Wehen der werdenden Mutter wurden immer stärker, der Taxifahrer rief einen Rettungswagen. Dieser traf um 9.22 Uhr ein, die Besatzung erkannte aber direkt, dass für eine Fahrt ins Krankenhaus die Zeit fehlt. Auch bis zum Rettungswagen kam die Frau nicht mehr: Sie hockte sich hinter das Taxi und bekam ihr Baby direkt auf der Straße!

Mutter und Kind wohlauf

Der Vater, der Taxifahrer und die Sanitäter unterstützten die Mutter dabei. Schon um 9.30 Uhr wurde die Nabelschnur durchtrennt.

Der kurz nach der Geburt eintreffende Kindernotarzt konnte das Baby direkt untersuchen – Mutter und Kind sind laut Polizei wohlauf. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gefahren, wo sie sich erst einmal von der Aufregung erholen können.