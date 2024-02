Dortmund. Wegen anstehender Bauarbeiten sucht die Stadt Dortmund am Westfalenpark wieder nach Bomben. Die Baurat-Marx-Allee wird dafür gesperrt.

Noch immer liegen in Dortmund Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Vor Tiefbauarbeiten muss daher sichergestellt werden, dass der Bagger bedenkenlos baggern kann. Deshalb sucht die Stadt Dortmund jetzt direkt am Westfalenpark nach Bomben. Wegen der Nähe zum Phoenix-Stahlwerk liegen im Bereich des Westfalenparks besonders viele Bomben. In den letzten Jahren wurden immer wieder Blindgänger im Park entschärft, teils gleich mehrere nebeneinander.

Von der Sperrung betroffen ist die Baurat-Marx-Allee zwischen B1 und Hörde. Hier müsse der Boden an zwei Stellen nach Bomben abgesucht werden, erklärt die Stadt. Dafür sei eine Vollsperrung der kleinen Straße entlang des Westfalenparks nötig. Anwohnende müssen während der Arbeiten weiter weg parken.

Ab Mittwoch (21. Februar 2024) ist die Baurat-Marx-Allee zwischen den Hausnummern 30 und 32 gesperrt. Eine Durchfahrt von und zur Oberschlesierstraße ist nicht mehr möglich. Die Umleitung führt über die Ziethenstraße und Hohenfriedberger Straße. Der Fuß- und Radverkehr wird sicher an der Baustelle vorbeigeführt.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Sondierung beginnen am 21. Februar. Die Sondierung selbst sei ab dem 7. März geplant, erklärt die Stadt. Bis 3. Mai sollen alle Arbeiten beendet sein.