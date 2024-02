Dortmund. Auf dem Rückweg von einer Übung haben Feuerwehrleute in Dortmund zufällig ein Auto gesehen, das auf dem Autodach lag. Der Fahrer war eingeklemmt.

Am Sonntagnachmittag verlor ein Fahrer (47) im Stadtteil Nette in Dortmund aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Er krachte zunächst in einen Baum am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw dann gegen ein Haltestellenschild und anschließend gegen einen angrenzenden Gartenzaun geschoben. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Kurz nach 16 Uhr war der Löschzug Nette der Freiwilligen Feuerwehr auf der Rückfahrt von einer Übung, als sie rein zufällig das auf dem Dach liegende Wrack entdeckten. Sofort informierten sie die Leitstelle der Feuerwehr und forderten weitere Einsatzkräfte nach, ein Rettungshubschrauber machte sich auf den Weg. Der Fahrer war eingeklemmt.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Sofort wurde das Auto gesichert und ein Zugang zum Fahrer geschaffen. Innerhalb kürzester Zeit wurde der 47-Jährige befreit und mit einem Rettungswagen in eine Dortmunder Klinik transportiert. Die Polizei schließt eine medizinische Ursache des Unfalls nicht aus.

Insgesamt waren über 20 Einsatzkräfte des Löschzugs 20 (Nette), der Feuerwache 9 (Mengede) und des Rettungsdienstes in den Einsatz eingebunden. Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Dörwerstraße komplett gesperrt. (red)

Lesen Sie auch