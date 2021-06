Polizei A45 nach Lkw-Unfall gesperrt, Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Dortmund. Nach einem Lkw-Unfall ist die A45 bei Dortmund-Witten in Richtung Oberhausen gesperrt. Fahrer in Lebensgefahr, weitere Person schwer verletzt.

Ein Sattelzug ist in der Nacht zum Dienstag auf der A45 bei Dortmund in ein Stau-Ende gefahren. Gegen 2 Uhr sei der Sattelzug auf einen anderen Lkw aufgefahren, so die Polizei.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des auffahrenden Sattelzugs in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wird mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Der zweite Fahrer wurde offenbar leicht verletzt.

Aufgrund des Unfalls ist die A45 zwischen Dortmund-Süd und Kreuz Dortmund/Witten in Richtung Oberhausen gesperrt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten. Die A45 ist schätzungsweise noch bis 9 Uhr zwischen Dortmund-Süd und dem Kreuz Dortmund-Witten in Richtung Oberhausen gesperrt. Auch das Auffahren von der B54 auf die A45 Richtung Oberhausen ist an dieser Stelle derzeit nicht möglich.

Nähere Hintergründe wie die Identität der Verletzen und die genaue Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. (mit dpa)

