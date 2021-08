A1 bei Hagen: Polizei stoppt Hochzeitskorso mit 13 Autos

Hagen/Dortmund/Iserlohn/Arnsberg. Sie blockierten wohl eine Raststättenzufahrt und überholten waghalsig: Die Autobahnpolizei hat einen Hochzeitsautokorso bei Hagen gestoppt.

Die Autobahnpolizei hat am Samstagnachmittag (14. August) einen Hochzeitsautokorso bei Hagen gestoppt. 13 Fahrer, zum Großteil in Sportwagen unterwegs, fielen zuvor nach Behördenangaben durch „verbotswidrige Überholmanöver“ auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln auf.

Die Autobahnpolizei wurde demnach gegen 17.25 Uhr auf den Konvoi aufmerksam. Laut Zeugen blockierten die Fahrer die Autobahnzufahrt der Raststätte Lichtendorf Süd bei Schwerte. Wie die Polizei berichtete, meldeten weitere Verkehrsteilnehmer anschließend „verbotswidrige Überholmanöver über alle drei Fahrstreifen“ der Korsoteilnehmer, die zum Teil in Sportwagen unterwegs gewesen waren. Der Korso bestand unter anderem aus mehreren Mercedes, Audis und einem Lamborghini.

Hochzeitskorso: Polizei stoppt Konvoi bei Hagen

Der Hochzeitskorso bog schließlich an der Anschlussstelle Hagen von der Autobahn auf die Dortmunder Straße ab. Polizisten stoppten den Konvoi dort – ein 33-jähriger Fahrer versuchte, in seinem Auto zu entkommen, scheiterte damit allerdings.

Den Männern im Alter von 23 bis 65, die aus Hagen, Arnsberg und Iserlohn stammen, wurde die Weiterfahrt untersagt, heißt es von der Polizei. Beamte ermitteln nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (juh)

