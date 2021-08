350 Menschen demonstrieren gegen Dortmunder Neonazi-Szene

350 Menschen nahmen an der Demo in Dortmund teil.

In Dortmund haben 350 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. An einer Stelle flogen Steine auf Teilnehmer. Die Polizei griff ein.

Eine Antifa-Demonstration gegen Rechts ist am Sonntag in Dortmund ohne große Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 350, angemeldet waren 500. Die Gruppierung Autonome Antifa 170 hatte zu dem Demonstrationszug aufgerufen, der von der Innenstadt bis in den Stadtteil Dorstfeld ging und zweimal für Kundgebungen stoppte. Das Motto der Demo lautete „Bringin' it down - beständig und konsequent gegen rechte Strukturen“.

Demo-Gegner warfen mit Steinen auf Demonstranten

An einer Stelle schmissen Demo-Gegner nach Polizeiangaben Steine auf die Versammlung, verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Beamte fahndeten nach den Steinewerfern und griffen drei Personen auf, deren Tatbeteiligung geprüft wurde. Es gab eine Strafanzeige. Zudem stellte die Polizei Reichskriegsflaggen im Stadtteil Dorstfeld sicher - ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. (dpa)

