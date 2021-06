Totalschaden 25-Meter-Baum kracht in Dortmund auf Familien-Kleinbus

Dortmund. Eine 25 Meter hohe Esche ist am Mittwoch auf einen fahrenden Familienj-Van gestürzt. Die Insassen des Kleinbusses kamen mit dem Schrecken davon.

Zum Glück ist die Familie mit dem Schrecken davongekommen: An der Westermannstraße in Dortmund-Lütgendortmund ist am Mittwoch ein Baum auf einen fahrenden Lieferwagen gestürzt.

Die Insassen des Wagen trugen "nur" Schürfwunden davon. Ins Krankenhaus mussten sie nach Angaben der Dortmunder Polizei nicht. Auch der Fahrer eines nachfolgenden Wagens wurde nicht verletzt, als Äste auf sein Dach prallten.

Familie kam mit Schürfwunden davon

Das grenzt an ein Wunder: Die ausgewachsene Esche war 25 Meter hoch. Warum der Baum plötzlich auf die Straße gekippt ist, ist unklar.

Der Grünflächenamt der Stadt Dortmund beseitigte den Baum gemeinsam mit der Feuerwehr, die mit einem großen Kran anrückte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund