Polizei 19-Jähriger demoliert Polizeiauto in Dortmund

Dortmund Ein Dortmunder war am späten Samstagabend vor einer Kontrolle geflüchtet. Beamte suchten ihn und ließen dabei ihren Streifenwagen zurück.

Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend auf der Flucht vor der Polizei einen Streifenwagen demoliert. Er war an der U-Bahn-Haltestelle Gleiwitzstraße Polizisten aufgefallen, die ihn daraufhin kontrollieren wollten. Letztlich hatte der Flüchtige sich dann selbst eine Falle gestellt.

Der Dortmunder hatte sich dem Zugriff gegen 21.20 Uhr erst entzogen, berichtete am Sonntag die Polizei. Die beiden Streifenpolizisten hätten ihn in der Umgebung im Stadtteil Scharnhorst gesucht. Dabei hätten sie den Streifenwagen an der Haltestelle unbeaufsichtigt stehen gelassen.

Polizeiauto demoliert: Flüchtiger stellte sich selbst eine Falle

Als der 19-Jährige sich offenbar unbeobachtet fühlte, sei er zurückgekehrt und habe mit „stumpfer Gewalt“ auf den herrenlosen Polizeiwagen eingetreten. Er habe versucht, einen der Rückspiegel abzutreten, berichtete am Sonntag die Polizei. Erst das brachte dann die Polizisten auf die Spur des Flüchtigen.

Denn die beiden Beamten hätten die Tritt-Geräusche gehört und folgten dem Lärm. Sie hätten den jungen Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend wurde er zur Wache gebracht und landete schließlich in einer Ausnüchterungszelle, teilte die Polizei mit. Grund: Er war „offensichtlich alkoholisiert“, wie die Polizei berichtete.

Erst im Laufe des Sonntags sollte der 19-Jährige aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen werden, hieß es. Damit ist der Fall aber noch nicht erledigt: Zwei Strafanzeigen hat der Dortmunder nun ‚an den Hacken‘: Eines wegen Sachbeschädigung, das andere, weil die Polizei bei ihm auch Drogen fand, „in geringer Menge.“

