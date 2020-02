Zuzugsort Hünxe: Wohnen in der Gemeinde soll sich lohnen

Die Bereitstellung von Wohnraum für die Bevölkerung ist eine wesentliche Aufgabe der Gemeindeentwicklung. Um sich auch in Zukunft als attraktiver Wohnstandort positionieren zu können, wurde im Rahmen des integrativen kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) „Hünxe 2030“ im vergangenen Jahr ein Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen mit Handlungsempfehlungen für die Gemeinde Hünxe erstellt – erarbeitet vom damit beauftragten Büro „post welters + partner“ aus Dortmund. In Abstimmung mit der Verwaltung gab es nach zwei politischen Workshops eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit, im September 2019 erfolgte der Beschluss des Gemeinderates.

Schnittstelle zwischen Regionen

Die Gemeinde Hünxe weist eine besondere Lagequalität in Bezug auf das Wohnen aus. Sie befindet sich an der Schnittstelle zwischen Ruhrgebiet, Niederrhein und Münsterland und somit im Spannungsfeld zwischen verdichteter Metropolregion und ländlichem Raum. Das „Dorf im Grünen“ besticht dabei durch seine Lage im Naturpark Hohe Mark – Westmünsterland bei gleichzeitiger Nachbarschaft zu den Großstädten an Rhein und Ruhr.

Seit einiger Zeit ist die Gemeindeverwaltung mit zunehmenden Herausforderungen bei der Wohnraumversorgung konfrontiert. Gesellschaftliche Veränderungen wie der demografische Wandel und die Pluralisierung der Lebensstile führen zu einer differenzierten Wohnraumnachfrage. In Bestandsquartieren deutet sich ein Generationenwechsel an. Daneben spielt die Frage nach bezahlbarem Wohnraum auch in Hünxe eine zunehmende Rolle.

Mit Hilfe dieses Konzeptes sollen Lösungsansätze für die Gemeinde entwickelt werden, die bedarfsgerechtes und qualitätsvolles Wohnen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Dabei geht es besonders um die Fragen, wie viel Fläche in Zukunft der Gemeinde für die Entwicklung von Wohnbauflächen zur Verfügung steht und und wo diese verortet werden soll. Als Planungshorizont wird der Zeitraum bis 2035 festgelegt, da Planung und Entwicklung von Baugebieten mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Siedlungsstruktur: Die Gemeinde Hünxe entstand im Zuge der kommunalen Gebietsreform im Jahr 1975 aus der Zusammenlegung der zuvor selbstständigen Gemeinden Hünxe, Gartrop-Bühl, Drevenack und Krudenburg. In ihrer heutigen Form mit aktuell 13.698 Einwohnern (Stand: 1.1.2020) gliedert sich die Gemeinde in sechs Ortsteile: Bruckhausen (3919), Bucholtwelmen (466), Drevenack (3254), Gartrop-Bühl (643), Hünxe (5113), Krudenburg (303). Hünxe wird im IKEK als „Hauptort“ definiert, gefolgt von Bruckhausen und Drevenack als „Ankerorten“. Alle drei bilden die Siedlungsschwerpunkte.

Flächennutzung: Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von insgesamt 10.685 Hektar. 1078 Hektar und somit etwa zehn Prozent werden zu Siedlungszwecken genutzt. Hiervon entfallen 286 Hektar auf Wohnbauflächen, was 2,7 Prozent der Gesamtfläche entspricht. 199 Hektar sind Fläche mit gemischter Nutzung. Die sonstige Siedlungsfläche umfasst 792 Hektar und setzt sich aus gewerblichen und industriellen Nutzungen, Halden, sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen zusammen. Der Waldanteil an der Gesamtfläche beträgt 37,2 Prozent.

Innerhalb des Gemeindegebietes befinden sich 13 Naturschutzgebiete. Darüber hinaus sind weite Bereiche des Freiraums als Landschaftsschutzgebiete gesichert und für die siedlungsnahe Erholung vorgesehen.

Verkehrliche Anbindung: Die Anbindung an das Fernstraßennetz erfolgt primär über die durch das Gemeindegebiet verlaufende Autobahn A3 mit den Anschlussstellen „Wesel“, „Hünxe“ und „Dinslaken-Nord“. Die A31 im Osten der Gemeinde bietet einen weiteren Anschluss in Richtung nördliches Münsterland. Die B58 verläuft in Ost-West-Richtung durch Drevenack und verbindet die A3 mit der A31.

Innerhalb der Gemeinde Hünxe übernimmt insbesondere die L1 (Dinslakener Straße) eine wesentliche Erschließungsfunktion und verbindet den Hauptort mit den beiden Ankerorten. Darüber hinaus sind die L463 (Voerde - Bucholtwelmen - Hünxe - Gartrop-Bühl - Dorsten), die L397 (Hünxe - Kirchhellen) sowie die K16 (Bucholtwelmen - Bruckhausen) wichtige Haupterschließungsfunktionen für den Straßenverkehr.

Südlich von Bruckhausen, unmittelbar an der Stadtgrenze zu Dinslaken, wird die Planung der „Nordtangente“ und der L4n aktuell erstellt. Diese soll als nördliche Ortsumfahrung das Dinslakener Stadtgebiet verkehrlich entlasten und von der L1 (Dinslakener Straße) einen Anschluss an die B8 (Dinslaken - Wesel) bieten.

Buslinien bedienen Gemeindegebiet

Die nächstgelegenen bestehenden Bahnhaltepunkte sind die Bahnhöfe Wesel und Dinslaken, die durch die Schnellbuslinie SB3 miteinander verbunden sind. Diese verläuft dabei durch das Gemeindegebiet mit Halten in Drevenack, Hünxe und Bruckhausen. Zusätzlich bietet die Schnellbuslinie SB21 eine Verbindung zwischen Schermbeck und Wesel mit Halt in Drevenack. Auch vier weitere reguläre Buslinien (71, 75, 80, 98) bedienen regelmäßig das Gemeindegebiet. Ferner verkehrt dort der Bürgerbus und bietet dabei auch Anschluss nach Voerde und Dinslaken.