Kreis Wesel/Hünxe. Der BUND fordert, die Weiden des Hünxer Schäfers Kurt Opriel mit Video zu überwachen. So könne man herausfinden, wie der Wolf Zäune überwindet.

Wolf: Bund will Videoüberwachung für Opriels Weiden in Hünxe

„Gebt Gloria eine Chance!“ Das fordern der BUND NRW und die Kreisgruppe des BUND. Sie sprechen sich gegen die Erteilung einer Abschussgenehmigung aus. Der Europäische Gerichtshof schreibe vor einem Abschuss vor, Alternativen zu prüfen - eine sei die Vergrämung des Wolfes.

Angelika Eckel von der BUND-Kreisgruppe Wesel schlägt, vor, die Weiden des Hünxer Schäfers Kurt Opriel per Video zu überwachen. Seine Tiere wurden in letzter Zeit mehrfach heimgesucht, er beantragte daraufhin beim Kreis Wesel die „Entnahme“, also den Abschuss des Wolfes. „Eine Videoüberwachung der Weide von Schäfer Opriel würde uns neue Erkenntnisse bringen, wie die Wölfin die Zäune überwindet. Gegebenenfalls tun sich Schwachstellen auf, die der Wolf nutzt und bisher nicht erkannt wurden“, so Angelika Eckel.

So könnte der Wolf vergrämt werden

Die eigentliche Vergrämung könne durch unterschiedliche Maßnahmen erfolgen: Zaunverbesserungen durch vor dem eigentlichen Zaun gezogene Litzen, die eine „Dreidimensionalität“ des Zaunes bewirken und den Sprung über den Zaun für den Wolf schwer einschätzbar machen, so dass er darauf verzichtet. Das Ausbringen von abschreckenden Geruchsstoffen, elektrifiziertes Flatterband (TurboFladry) und in letzter Konsequenz eine Besenderung und Einsatz von RAG (Radio Activated Guards), die in USA in Einzelfällen bereits erfolgreich eingesetzt wurden, seien weitere Möglichkeiten.

Ein Sender für Wölfin Gloria soll das Monitoring unterstützen

„Die Besenderung des Wolfes wäre eine wünschenswerte zusätzliche Maßnahme, um das Wolfsmonitoring wirksam zu unterstützen“, so Angelika Eckel. Seit Mitte November beobachte das Lanuv den Wolf verstärkt. Bislang sei die Bevölkerung aber lediglich aufgefordert worden, Wolfssichtungen und Auffälligkeiten zu melden, so Günther Rinke, Vorsitzender der Kreisgruppe Wesel. Er verweist zudem auf die Kosten, die ein Abschuss eines Wolfes verursachen kann. Der Leitwolf des Rodewalder Rudels entgeht seinen Häschern seit einem Jahr, die Jagd auf das Tier hat schon Kosten in Höhe von 83.000 Euro verursacht. „Was hätte man in der Region schon mit den bisher für diese erfolglose Jagd angefallenen Kosten von 83.000 Euro an Herdenschutzmaßnahmen finanzieren können?“, fragt Rinke.

Unterstützung für Schaf- und Ziegenhalter genüge nicht

Die naturnahe Beweidung durch Schafe und Ziegen sei ein wichtiges Element des Landschafts- und Naturschutzes. Diese Praxis werde durch die Rückkehr der Wölfe auf eine harte Probe gestellt. „Auch wenn von Seiten der Politik schon einige Schritte zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhalter in die Wege geleitet wurden – insbesondere was Prävention und Schadensausgleich angeht – es fehlt immer noch eine tatkräftige Unterstützung beim Umgang mit Wolfsattacken, insbesondere im Wiederholungsfall“, so Angelika Eckel.