Dinslaken. Die deutsche Nationalelf bestreitet am Samstag, 23. Juni, 20 Uhr, das nächste WM-Spiel gegen Schweden – und auch die Din-Arena in der Zechenwerkstatt geht in die nächste Runde. Am NRZ-Stammtisch sind an diesem Tag wieder acht Plätze frei. Die Redaktion lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser ein, mit uns in der Din-Arena das Spiel zu verfolgen und Fußball zu feiern. Die NRZ und die Din-Arena spendieren den Gewinnern das kühle Pils zum Spiel und eine Currywurst.

WM-Verlosung: Acht Plätze am Stammtisch

Wir verlosen vier mal zwei Karten für unseren Stammtisch. Wenn Sie unser Gast sein wollen, machen Sie einfach bei unserem Gewinnspiel mit. Sie erreichen es im Internet auf www.nrz.de/stammtischspiel2. Das Gewinnspiel endet am morgigen Mittwoch, 20. Juni.